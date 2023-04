Juventus-Inter, UFFICIALE Giudice sportivo: sei giornate di squalifica

Le decisioni del Giudice sportive sui fatti di Juventus-Inter, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia andato in scena martedì all’Allianz Stadium



Il Giudice sportivo si è espresso in merito a quanto accaduto nel finale del derby d’Italia tra Juventus-Inter e dopo il triplice fischio dell’arbitro Massa. Da Lukaku a Cuadrado passando per Handanovic fino a Baccin e alla curva bianconera, ecco le decisioni del dott.Mastrandrea.

Squalifica di tre giornate a Cuadrado, di una a Lukaku e Handanovic. Una giornata anche alla curva sud della Juventus, alla quale è stata comminata una ammenda come al vice Ds nerazzurro Baccin.

TRE GIORNATE A CUADRADO – “Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.

UNA GIORNATA E AMMENDA 10MILA EURO AD HANDANOVIC: “Sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra

UNA GIORNATA A LUKAKU – “Ddoppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”.

UNA GIORNATA ALLA CURVA DELLA JUVE – “(…) Occupanti il primo anello del settore denominato ‘Tribuna Sud’ levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu”.

MULTA DI 20MILA EURO A BACCIN – “Perché al termine della gara, benché non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose”.

AMMENDA DI 4MILA EURO ALLA JUVE – “Lancio di due oggetti sul terreno di gioco al 49′ del secondo tempo”.