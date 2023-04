Accordo col Tigre per Retegui: l’annuncio che fa chiarezza

Mateo Retegui ha già chiaro il suo futuro, sta bene al Tigre ma non ha voglia di limitare i suoi orizzonti. Con una dichiarazione piuttosto esplicita, l’oriundo rivela quali sono le sue aspettative

“Milan e Inter su di me? Non so se sia vero. Mi piacerebbe giocare in Italia. Voglio segnare tanti goal con un club italiano e la nazionale“, dice Mateo Retegui alla Gazzetta dello Sport. In una lunga intervista concessa al quotidiano sportivo, l’argentino, fresco di chiamata e di goal (due in due partite) con la maglia azzurra, ha parlato delle sue prospettive a breve termine.

Innanzitutto Retegui ha voluto spiegare quali sono i suoi accordi con il Tigre, la squadra argentina in cui attualmente milita, e con il Boca, il club che detiene metà del suo cartellino. “Il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto“, ha spiegato il ragazzo. “A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa. In Italia ci sono grandissimi club, mi piacciono tutti. Inter? Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro“.

Subito dopo Retegui ha spiegato di essere ancora concentrato sull’attuale stagione: “Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Ma mi piacerebbe molto venire in Italia e segnare tanti goal, come mi piacerebbe farne tanti anche in Nazionale“.

Retegui, l’accordo con il Tigre e il futuro in Italia: ecco cosa vuole il centravanti

All’Inter si parla di Retegui da ormai un paio di mesi, cioè da un po’ prima del suo exploit con la maglia della Nazionale guidata da Mancini. Proprio quelle sue due comparsate in azzurro, condite da due goal da attaccante di razza, hanno scatenato l’interesse di altre pretendenti. Qualche giorno fa si parlava per esempio di un forte pressing da parte dell’Eintracht Francoforte. L’attaccante, da ciò che ha rivelato alla Gazzetta, ha fatto capire che preferirebbe l’Italia.

E secondo molte voci, la sua famiglia vorrebbe che si accordasse con l’Inter. Tempo fa vi informammo di un contatto fra il padre del ragazzo e Javier Zanetti e di una mezza promessa pronunciata dall’ex capitano interista.

Insomma, il trasferimento all’Inter è possibile, dato che Mateo Retegui e il Tigre avrebbero dato la priorità di trattativa proprio al club nerazzurro. Bisognerà però capire quanto il centravanti sarà disposto ad aspettare l’Inter, dato che il club in questo momento non può investire, e prima di organizzare il mercato per la prossima stagione deve prima assicurarsi un piazzamento in Champions e scegliere cosa fare con Lukaku.

L’Inter davanti ai club più blasonati d’Europa nella corsa all’oriundo

Marotta e Ausilio avrebbero intensificato i contatti con il padre-agente del giocatore, dopo il report favorevole stilato dal vice ds Dario Baccin che lo ha visionato attentamente durante le due gare giocato con la Nazionale. Com’è noto il cartellino è di proprietà del Boca Juniors, ma il Tigre, squadra in cui è attualmente in prestito, ha la possibilità di riscattarlo per una cifra pari a 2.4 milioni di euro. E lo farà, per poi rivenderlo a una cifra vicina ai 20 milioni.

Sembra che i nerazzurri siano disposti a spenderne giusto 18, non tutti cash ma con l’inserimento di una contropartita (Colidio?). Al Tigre potrebbe andare bene, dato che la squadra vuole usare Retegui per formalizzare una plusvalenza. Concludendo l’affare con l’Inter il Tigre potrebbe portarsi a casa una plusvalenza da 8 milioni di euro, dal momento che è prevista una clausola del 50% sulla futura rivendita a favore del Boca Juniors.

Oltre all’Inter, sul ragazzo ci sono anche Milan, Eintracht Francoforte, Atletico Madrid, Brighton e West Ham. Squadre che possono superare in ogni momento l’offerta nerazzurra e proporre al centravanti un contratto più ricco.