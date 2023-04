Suggestione Inter per l’altro figlio d’arte: un mediano per il futuro

Un altro francese figlio d’arte associato all’Inter. Dopo le tante voci su Marcus Thuram anche l’altro erede del grande Lilian potrebbe essere un nome stuzzicante

L’ultima sosta per le nazionali ha regalato un’altra grande gioia alla famiglia Thuram, dinastia di grandi campioni con Lilian capostipite. Il fortissimo ex difensore di Juventus e Parma ha avuto una carriera splendida, ma anche due figli che col calcio ci sanno fare.

Uno di questi, il più grande Marcus, è stato spesso accostato anche all’Inter in ottica calciomercato, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Borussia Moenchengladbach che non verrà rinnovato. Il transalpino sta vivendo l’annata della consacrazione a suon di gol in Germania, ritagliandosi anche spazio con la nazionale con tanto di partecipazione agli ultimi Mondiali persi in finale in Qatar. Per lui si sfidano top club come Inter, Barcellona e Bayern, ed in generale è tra i migliori calciatori a parametro zero per la prossima estate, considerando sia il bagagli di esperienza già accumulata che l’innegabile talento. La famiglia Thuram sta sforando però anche un altro campioncino, più giovane e con un ruolo molto diverso. Si tratta di Khephren, mediano classe 2001 in forza al Nizza che sta facendo benissimo in Ligue 1. Nato a Reggio Emilia, Thuram jr si sta facendo largo alla grande nella sfera del calcio transalpino, tanto da raccogliere anche la chiamata di Deschamps per le ultime sfide di qualificazione contro Olanda e Irlanda.

Calciomercato Inter, non solo Marcus: un altro Thuram per i radar nerazzurri

Una dinastia da favola quella dei Thuram, pronta anche ad infiammare il calciomercato. Anche la crescita di Khephren non può di certo passare sotto traccia, come evidenziato anche dai numeri stellari di questa stagione: 39 presenze con 2 gol e 8 assist al Nizza.

Un vero e proprio leader del centrocampo, capace di imporsi fisicamente, dall’alto dei suoi 192 cm, ma anche capace di abbinare alla struttura una discreta qualità tecnica richiesta dal ruolo. Lazio, Juve ed anche Inter si erano affacciate su di lui, altro figlio d’arte che proprio ai nerazzurri potrebbe essere anche proposto per un salto di qualità. “Il mio modello è Paul Pogba, ma mi piace anche Patrick Vieira“, ha confessato il classe 2001 che effettivamente prova a ricalcare la linea tracciata dai due straordinari francesi citati.

All’Inter potrebbe essere proposto, ma il pericolo principale si chiama come sempre Premier League, lì dove non avrebbero problemi ad affrontare i costi di un ragazzo che già arriva a quota 30 milioni di valutazione.