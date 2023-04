Mourinho mette nei guai Marotta: 120 milioni e ‘scippo’ all’Inter

Il tecnico giallorosso potrebbe lasciare la Roma in estate mettendo in apprensione l’Inter sul potenziale sostituto di Inzaghi, ecco lo scenario incredibile

Dal primo momento in cui ha messo piede su suolo italiano per discutere delle condizioni di ingaggio con la Roma per diventarne responsabile tecnico, José Mourinho non ha avuto scrupolo di fissare bene in mente quelli che sarebbero stati obiettivi alla portata di una squadra in netta crescita negli ultimi anni. Tanto che, sotto la sua esperta e brillante guida, i giallorossi hanno conquistato la prima edizione della Conference League. Grande motivo d’orgoglio non soltanto per il suo operato, ma per l’intero popolo capitolino.

Anche l’avvio di questa stagione sportiva non è stato affatto male e adesso gareggia con le altre big per accaparrarsi un posto di merito tra le prime quattro teste di serie, nella speranza di ottenere il pass per la prossima Champions League. Insomma, la sua avventura non sembra volersi affatto fermare. Eppure sul suo futuro aleggia imperiosa l’ombra dell’addio. Alla base della possibile scelta non ci sarebbero soltanto motivazioni di carattere economico ma anche alcuni piccoli limiti d’organico che la dirigenza capitanata dal connazionale Tiago Pinto dovrebbe riuscire a superare per garantire allo ‘Special One’ un livello di competitività nettamente maggiore di quello attualmente disponibile.

In ogni caso, la Roma deve prepararsi agli assalti di provenienza dal mondo arabo. Secondo le ultime novità trapelate, si sarebbero fatti avanti i vertici della Nazionale dell’Arabia Saudita con un’offerta incredibile da 120 milioni di euro spalmati in due anni. A seguire ci sarebbe anche l’Al-Nassr, lo stesso club di Cristiano Ronaldo, che potrebbe vedersi spogliata di Rudi Garcia il prossimo anno perché voglioso di tornare in Europa. Meno probabile, invece, l’arrivo all‘Al-Alhi, club di seconda divisione. Un confronto con il presidente Friedkind, comunque, sarà d’obbligo per definire la sua posizione.

Calciomercato, doppia scelta per la Roma senza Mou: Inter alle corde

Nel caso in cui una di queste tre piazze suggestive dovesse convincerlo a fare il passo definitivo della sua carriera ricca di successi, la Roma dovrebbe dunque puntare lo sguardo altrove alla ricerca del sostituto. Nulla esclude che quello sguardo possa posarsi su Thiago Motta e Roberto De Zerbi, entrambi obiettivi condivisi anche con l’Inter nell’ipotesi di esonero di Simone Inzaghi.

Il primo sta facendo un ottimo lavoro tra le file del Bologna, mentre il secondo è letteralmente entusiasta di allenare il Brighton in Premier League. Insomma, due realtà in ascesa che potrebbero rappresentare per l’Inter del futuro una ventata d’aria fresca non indifferente. Sempre che la Roma non arrivi prima. Questione di circostanze e tempistiche, per Giuseppe Marotta.