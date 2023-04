Formazioni UFFICIALI Salernitana-Inter: Inzaghi fa turnover, Asllani titolare

By

I ventidue che fra poco scenderanno in campo all’Arechi nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Salernitana e Inter di scena allo stadio ‘Arechi’ e valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Inzaghi fa un po’ di turnover in vista del Benfica. Il tecnico lancia a sorpresa Asllani dal 1′ panchinando Brozovic, mentre in difesa schiera de Vrij con Acerbi a sinistra al posto di Bastoni. Dumfries e Gosens sugli esterni, davanti il tandem Lukaku-Correa schierato con la Fiorentina. Partono tra le riserve, quindi, sia Lautaro che Dzeko. Sponda granata, Paulo Sousa schiera i suoi col 3-4-2-1: c’è Bronn sulla corsia destra, in campo dall’inizio sia Pirola, di proprietà dei nerazzurri, che l’ex Candreva. Quest’ultimo giocherà con Kastanos a supporto di Piatek.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All.: Paulo Sousa

INTER (3-5-2):Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna