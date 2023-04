‘Riportami all’Inter’: telefonata ad Ausilio, si può fare in prestito

I nerazzurri respirano l’idea di un nuovo affare che vedrebbe protagonista un loro grande ex. L’iniziativa è clamorosa, spunta fuori l’operazione dalla Premier

Di calciatori, dalle parti di Milano, ne sono passati moltissimi in tutti questi ultimi anni…Forse anche fin troppi. Ognuno di questi però, è stato in grado poi, bene o male, di lasciare la propria impronta, positiva o meno che sia, a seconda dell’apporto fornito alla propria squadra.

Tutti hanno, però, una sola ed unica cosa in comune: ossia quella di aver avuto Piero Ausilio lì dietro le quinte, il quale ha inizialmente indossato le vesti di segretario del settore giovanile per poi passare a quelle di direttore sportivo (incarico che svolge attualmente). Tra i tanti calciatori di cui vi parlavamo prima, pensiamo per esempio a Xherdan Shaqiri e al ‘Profeta’ Hernanes: fantasisti che avevano sì importanti colpi nel proprio repertorio ma che non sono mai e poi mai stati in grado, se non in alcune e determinate circostanze, di tirare fuori appieno. I due appena sopracitati non sono, però, i soli.

Tra tutti gli altri atleti che in questi ultimi anni sono passati tra le file dell’Inter, figura anche lo stesso Philippe Coutinho: calciatore che, dopo la breve esperienza trascorsa a Milano dal 2010 al 2013, dove nel mezzo vi fu la parentesi vissuta all’Espanyol, dette il proprio addio ai nerazzurri a fronte di un’offerta da 10 milioni di euro più 3 di bonus. All’epoca, nel bagaglio calcistico del brasiliano, vennero riconosciute importanti doti tecniche ma, nonostante questo, le intenzioni da parte della ‘Beneamata’ furono quelle di cederlo ugualmente al Liverpool. Non è finita qui però. Occhio perché a breve potrebbe scattare il piano Coutinho 2.0 in Lombardia.

Calciomercato Inter, c’è aria d’addio tra Coutinho e l’Aston Villa: i nerazzurri possono pensare al prestito

Le 20 presenze totalizzate in stagione in Premier League, e la sola rete trovata in quest’annata trascorsa nel massimo campionato inglese da Philippe Coutinho, non lasciano pensare a nulla di buono in vista del futuro.

Nonostante il calciatore sia stato, infatti, riscattato dall’Aston Villa nel corso della scorsa estate dal Barcellona per ben 20 milioni di euro, cifra complessiva sulla quale si è concluso l’affare e su cui i ‘Villans’ hanno beneficiato di uno sconto iniziale del 50% dai ‘blaugrana’, il fantasista brasiliano potrebbe ben presto arrivare a dare il proprio addio all’Inghilterra. Ad essere sinceri, calciatore ed entourage stanno già iniziando a sondare qualsiasi altra pista che potrebbe, eventualmente, consentirgli di lasciare a breve il club guidato attualmente da Unai Emery.

In tal senso, resta da dover rivolgere particolare attenzione su questa situazione: con gli stessi agenti di Coutinho che potrebbero, anche, finire per offrirlo all’Inter nella persona di Piero Ausilio, sin da sempre suo grande estimatore. Tutto questo, se non altro per il fatto che i nerazzurri non dispongono momentaneamente all’interno della propria rosa di un giocatore abile nell’uno contro uno.

Anche vero, però, che l’Aston Villa non è minimamente disposto ad attuare alcuno sconto nei confronti della ‘Beneamata’. Visto e considerato, inoltre, il suo esorbitante stipendio da circa 8,5 milioni di euro, cifra che Zhang e soci non possono affatto permettersi, viene più facile pensare, nel caso, ad un eventuale ed ipotetico affare in prestito. E’ questa, ad oggi, la sola ed unica possibilità per far sì che il classe 92′ faccia un giorno ritorno in quel di Milano.