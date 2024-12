Bayer-Inter, ma che ha fatto Darmian? Inzaghi furioso: polemica Thuram

Nella parte centrale del primo tempo tra Bayer Leverkusen e Inter, un episodio ha fatto innervosire tutti: protagonisti Darmian e Thuram

Lo spettacolo di certo non manca tra Bayer Leverkusen e Inter, due delle squadre più in forma di tutt’Europa e dei rispettivi campionati. L’equilibrio regna sovrano: dopo un ottimo inizio da parte dei tedeschi, i nerazzurri hanno preso le misure e creato anche qualche occasione da gol interessante, soprattutto grazie a precisi inserimenti sul secondo palo.

Nei primi minuti, sembrava anche una partita piuttosto corretta. Non che poi sia successo un putiferio, ma nel cuore del primo tempo, precisamente a cavallo del 25esimo minuto, pochi attimi hanno creato un vero e proprio capannello attorno all’arbitro.

Tutto è nato da una grande occasione per Matteo Darmian, che tutto solo al centro dell’area ha sprecato malamente da buona posizione. La telecamera ha staccato verso Simone Inzaghi furioso, perché nel contrasto successivo è nata una polemica improvvisa tra Thuram e Wirtz.

Bayer-Inter, il tocco di mano ambiguo e le proteste di Thuram

Il bomber francese, con un passato anche in Germania, ha iniziato a correre all’indietro per arrivare per primo sul pallone. Sulla sua strada, però, ha trovato il migliore dei padroni di casa, quel Florian Wirtz attorno a cui sta girando tutta la manovra di Xabi Alonso.

I due campioni avevano il pallone all’altezza del petto ed entrambi sono andati sulla sfera con il braccio. L’arbitro, però, ha visto solo il tocco irregolare del bomber dell’Inter, non quello del trequartista, generando ampie proteste tra gli ospiti.

Si è speso un bel po’ Simone Inzaghi, molto agitato in panchina, ma soprattutto Thuram e anche Calhanoglu, che ha rimediato un cartellino giallo per proteste. Insomma, una scintilla che ha animato anche le due squadre, che ora si stanno fronteggiando colpo su colpo e a viso aperto.