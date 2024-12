Colpo Scudetto dell’Inter: i fratelli Esposito nella trattativa

I nerazzurri sono pronti a sbloccare una trattativa inserendo il cartellino dei due talenti. Una formula creativa per sbloccare l’affare

A Viale della Liberazione ragionamenti in corso su come rinforzare la squadra. Come sappiamo, durante il calciomercato invernale i margini di manovra dal punto di vista economico sono molto ridotti. Per questo motivo per chiudere i colpi bisognerà creare delle formule alternative e Marotta sta facendo tutte le valutazioni del caso. In casa Inter si ha la certezza che non si ha la necessità di intervenire in modo urgente, ma se ci dovesse essere una ghiotta occasione allora le cose potrebbero cambiare.

Possibile, quindi, un innesto nel reparto difensivo. Palacios non ha trovato molto spazio fino a qui e c’è la consapevolezza di avere dei numeri leggermente più corti rispetto alle altre zone del campo. Si sta ragionando sulla possibilità di intervenire e l’idea di Inzaghi è quella di un giocatore già pronto. E c’è un profilo che stuzzica molto i nerazzurri e al quale l’Inter potrebbe farci un pensierino in caso di una apertura.

Nelle scorse settimane Baccin è stato in Sud America per vagliare da vicino diversi giocatori in vista del futuro. Il profilo che sembra aver colpito il dirigente nerazzurro è quello di Di Cesare, ma si tratta di un tema da approfondire a giugno. L’Inter non ha intenzione a gennaio di intervenire tanto per fare e la richiesta di Inzaghi è stata da subito molto chiara: un giocatore pronto ad essere utilizzato subito.

Inter: nuova idea per la difesa, coinvolti i fratelli Esposito

Ed ecco che rispunta il nome di Bijol. Come riportato da calciomercato.it, il calciatore dell’Udinese è in cima alla lista dell’Inter e non si esclude nelle prossime settimane un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento i friulani chiedono 25 milioni di euro per lasciarlo partire. La loro intenzione sarebbe quella di privarsene solo in estate, ma davanti ad una proposta importante non è da escludere una apertura già a gennaio. Marotta ci pensa e studia anche una formula creativa per portare Nani a sedersi ad un tavolo e trattare.

Stando alle ultime informazioni, l’idea dell’Inter potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione oppure una sorta di prelazione dei bianconeri su uno dei due fratelli Esposito. Il candidato principale è Francesco Pio visto che i nerazzurri starebbero pensando ad un prestito in Serie A per continuare il percorso di crescita. Ricordiamo che su Sebastiano pende il diritto di riscatto in favore dell’Empoli.