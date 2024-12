“Un mondo ideale”: Marotta liscia il pelo a Oaktree, ma il fondo ribalta l’Inter sul mercato

Con il fondo al comando, si ridurranno i margini operativi del Presidente come degli altri dirigenti: il nuovo diktat è chiaro da tempo

Marotta liscia il pelo a Oaktree prima della sfida di Champions in casa del Bayer di Xabi Alonso. “Ci ha dato molta fiducia e delega molto – le parole del Presidente dell’Inter a ‘Sky Sport’ – Siamo felici e credo che con questa nuova proprietà siamo in un mondo ideale”.

Marotta è solito usare il bisturi quando parla e non può che dire questo, non può che elogiare il fondo che dallo scorso 22 maggio è proprietario del club dopo che Zhang non è riuscito a estinguere il debito contratto nel 2021. Marotta sa bene, però, che con gli americani si riducono in concreto i suoi margini operativi, nonostante la nomina di Presidente conferitagli nel Cda dello scorso 4 giugno.

Ci è arrivata anche la Gazzetta oggi, va detto molto in ritardo rispetto a noi di Interlive.it: Oaktree intende ribaltare le strategie di mercato portate avanti fin qui dalla dirigenza, da Marotta in prima persona. Come sta emergendo, e come era facilmente intuibile da chi non vive di veline fin dalla scorsa sessione estiva (no a Hermoso e affini, sì a Palacios…), il diktat del fondo è stato, è e sarà quello di puntare sui giovani(!), abbassando non di poco il monte ingaggi che attualmente è il più alto dell’intera Serie A.

Oaktree spegne l’Inter di Marotta: ora giovani rivendibili e ingaggi più bassi

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: l’Inter di Marotta è agli sgoccioli, per non dire finita. E per Inter di Marotta intendiamo quella degli affari a parametro zero che ha fatto le fortune del club in questi anni di enormi difficoltà finanziarie e paletti di ogni tipo. Soprattutto degli arrivi a zero di calciatori in là con gli anni e con stipendi alti, perlomeno quelli più importanti.

Ma il timore è che un veto possa venir posto pure ai parametri non ‘anziani’, al Thuram di turno che di commissioni è costato 8 milioni. E che per convincerlo a preferire l’Inter, gli è stato garantito un contratto da 6 milioni netti. Se così fosse nemmeno alla classe medio-alta, al David della situazione, si rischierebbe di arrivare, con tutte le conseguenze – ridimensionamento in primis – del caso.