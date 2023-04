Clamoroso dalla Spagna: 15 milioni, giocherà nell’Inter

Ritorno di fiamma tra lui e i nerazzurri. Può giungere direttamente dalla Liga il dopo Skriniar. In Spagna lo danno vicinissimo all’Inter, ecco come stanno le cose

In attesa della prossima stagione, e ancor prima che l’annata ricorrente termini del tutto, l’Inter prova a portarsi avanti e, di conseguenza, programma il proprio futuro. A tenere sulle spine l’intera dirigenza nerazzurra, non è altro che la scelta legata al futuro sostituto di Milan Skriniar.

Come ormai risaputo, infatti, il primo a dire addio nel finale di giugno sarà il centrale slovacco, reo di aver siglato un pre-contratto assieme al Psg nello scorso gennaio che sarà valido a partire da luglio in poi. Tanti, tantissimi i dubbi che sorgono ad oggi a proposito del suo potenziale erede. Di nomi se ne sono fatti diversi negli ultimi tempi, forse anche fin troppi, ma nonostante questo non si sa ancora con assoluta certezza chi sarà a raccogliere la sua eredità nei mesi a venire.

Inizialmente si era pensato a Djalo, calciatore che negli scorsi mesi ha rimediato la rottura del crociato, fino ad arrivare anche ai profili di Demiral e Scalvini. Oltre a loro, però, ha trovato posto, seppur in maniera del tutto timida, anche la candidatura di Mouctar Diakhaby: difensore che, dalla Spagna, danno nuovamente vicinissimo all’Inter.

Calciomercato, si riscalda la pista Diakhaby-Inter: in Spagna lo danno ormai prossimo al nerazzurro

Nonostante il rinnovo di contratto siglato nello scorso gennaio assieme al Valencia, in tanti danno ormai per certo l’addio di Mouctar Diakhaby a fine stagione dai ‘Pipistrelli’.

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dalla Spagna, il centrale francese è da considerarsi in uscita. Sole 19 presenze totalizzate in quest’annata dal classe ’96 ed un rendimento che, a detta di molti, non ha dato chissà quali garanzie alla retroguardia degli spagnoli. Dalle parti dell’Andalusia ne sono certi: Diakhbay farà le valigie al termine di quest’annata per poi accasarsi all’Inter. Ancor prima che vi fosse il rinnovo, infatti, il nome dell’ex Lione era stato accostato più e più volte ai nerazzurri…Anche se da lì in poi non s’è n’è fatto più nulla.

Ad oggi, il prezzo del suo cartellino ruota attorno ai 15 milioni di euro avendo, come già preannunciato del resto, esteso la durata del proprio contratto sino a giugno 2027. Un affare che, momentaneamente, non trova chissà quali conferme ma, a quanto pare, dalla Spagna ne sono certi e per loro Diakhaby appare prossimo a dover indossare la maglia nerazzurra nella stagione 2023-24.