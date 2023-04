Big ceduto, l’Atletico prende l’erede dall’Inter: 20 milioni più Morata

‘Colchoneros’ alle prese con una delicata situazione di mercato che potrebbe portare Simeone a ‘pescare’ dall’Inter il sostituto in cambio di Morata

La grande ripresa dell’Atletico Madrid nel campionato de La Liga ha messo di buon umore il ‘Cholo’ Diego Simeone per concludere con il giusto piglio la parte finale di stagione e guardare con ottimismo a quel che sarà il futuro, quasi sicuramente all’ennesima conferma come responsabile tecnico dei ‘Colchoneros’. Questi ultimi però, dopo annate di successi, potrebbero dover rinunciare alle prestazioni di uno degli elementi maggiormente incisivi della rosa a disposizione dell’argentino.

Si tratta di Jan Oblak, portierone tra i migliori al mondo nel suo ruolo. La dirigenza madrilena, in caso di cessione nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbero dunque valutare l’idea di fiondarsi su qualche altro profilo di spicco dello scenario europeo per garantire a Simeone la stessa efficienza tra i pali. Ma la ricerca non è facile. Perché così come l’Atletico, anche tante altre big di Premier League – fra cui soprattutto il Manchester United, senza de Gea – e il Chelsea dell’ormai esonerato Graham Potter potrebbero fiondarsi sul mercato con lo stesso identico obiettivo. E l’Inter, dal canto suo, avrebbe esattamente ciò che farebbe comodo loro: André Onana. Il camerunese, come raccontato anche da ‘calciomercato.it‘ ha sorpreso positivamente in questa stagione a tal punto da destare le attenzioni degli osservatori internazionali che sarebbero disposti ad accontentare le richieste del club nerazzurro di circa 35 milioni di euro. Tutta plusvalenza, tenuto conto che Onana era arrivato a Milano con un accordo a parametro zero dall’Ajax.

Calciomercato, Onana richiestissimo: ecco l’offerta dell’Atletico per convincere Marotta

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, però, potrebbe dover scendere a compromessi con chiunque dovesse interfacciassi con lui. Perché sconti non sono previsti, anzi.

Se l’Inter dovesse proseguire nel percorso di Champions League la valutazione di Onana potrebbe crescere ancora. Ed è a quel punto che Simeone potrebbe giocarsi la carta jolly di Alvaro Morata, centravanti spagnolo vecchia conoscenza della Juventus che non lo aveva riscattato in passato, più un compenso cash da almeno 20 milioni di euro per chiudere definitivamente i giochi con la dirigenza nerazzurra.