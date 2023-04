Dalla Scozia il post Dumfries: segna come un attaccante

Buchanan, Singo e non solo. L’Inter resta a caccia dell’erede dell’olandese in Europa. Già 15 gol in stagione per lui e possibile proposta in arrivo sul tavolo della ‘Beneamata’

Quelle a cui si appresta a dover andare incontro l’Inter nelle settimane a venire, restano giornate del tutto calde, per non dire bollenti, non soltanto dal punto di vista climatico ma anche sotto tanti altri aspetti, a cominciare da quello del calciomercato.

Spetterà, infatti, a Marotta e Ausilio in primis occuparsi di tutte quelle faccende extra-campo. A tenere banco in casa Inter è, non a caso, la situazione legata alla faccenda Dumfries. Resta l’olandese il prescelto da parte dell’intera dirigenza interista per far sì che gli stessi nerazzurri arrivino a racimolare un bel gruzzoletto di soldi, a prescindere poi da quella faccenda dei 100 milioni di euro riguardante il cammino europeo dei nerazzurri.

In tanti negli ultimi tempi si sono domandati più e più volte chi potesse essere il giusto erede dell’ex Psv e, oltre ai nomi di Buchanan e Singo, era sorto fuori anche quello di Malo Gusto dell’Olympique Lione. Non è finita qui però: in quanto, tra le tant ed inaspettate opportunità che il mercato è solito riservare, può anche essercene una che può giungere direttamente dalla Scozia.

Calciomercato Inter, spunta fuori la pista Tavernier: agenti già al lavoro per offrirlo in Europa

Tra i calciatori che, quest’anno più che mai, si stanno mettendo in grandissima evidenza in Europa c’è anche lui: James Tavernier, attuale laterale destro del Glasgow Rangers.

Già 15 gol e 6 assist messi a referto in quest’annata al fianco della squadra che, momentaneamente, risiede al secondo posto della classifica generale del massimo campionato scozzese. Quello del classe ’91, seppur in età ormai del tutto avanzata, resta comunque un profilo di assoluto valore…Se non altro per il fatto che negli anni è arrivato a racimolare un bel gruzzoletto di reti (ben 98 da quando è approdato in Scozia, le quali si sommano ai 94 assist generali totalizzati in Scottish Premier).

Ad essere sinceri infatti, proprio in virtù del suo rendimento offerto in questi ultimi anni, quello di Tavernier è un nome che potrebbe anche finire per essere proposto tramite agenti a diverse squadre, Inter inclusa. Sarebbe proprio a quel punto, però, che i nerazzurri finirebbero successivamente per declinare l’eventuale ed ipotetica offerta dei suoi intermediari: in quanto la priorità di Marotta e Ausilio resta quella di provare a virare su un profilo altamente giovane e dal basso stipendio, vedasi per l’appunto i casi Singo e Buchanan, rispettivamente di Torino e Club Brugge.