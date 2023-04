La firma di Leao ‘danneggia’ l’Inter: il Milan piazza il colpo

Milan e Lille ora se la intendono alla perfezione: i francesi agevoleranno i rossoneri con la firma per il rinnovo di Leao e offriranno a Maldini un attaccante di grandi speranze

Il Milan potrebbe farsi avanti per Jonathan David, un attaccante che piace parecchio anche ad Ausilio. Il nuovo nome per l’attacco per i rossoneri gioca nel Lille, e questo è il vero vantaggio per il Milan. Fra le società sono in corso dialoghi su più tavoli, e i rapporti sono più che buoni.

Si sta per sbloccare la spinosa situazione contrattuale di Rafael Leao: secondo quanto riportato da TuttoSport, il portoghese apporrà presto la sua firma sul prolungamento. Il Lille si sarebbe convinto: presto dovrebbe pagare i 20 milioni di euro che doveva allo Sporting Lisbona.

E così si può di nuovo pensare a un accordo di rinnovo fra il portoghese e il Milan. Maldini, infatti, ora ha fretta di chiudere le trattative per estendere il contratto dell’attaccante. Ciò, ovviamente, non annulla le chance di cessione a giugno, ma pone comunque i rossoneri in una posizione di forza.

E sfruttando i rapporti di nuovo distesi con il Lille, il Milan potrebbe provare a trattare un elemento interessante per la prossima stagione. Piace appunto Jonathan David, attaccante canadese classe 2000. Il ventitreenne viene valutato 45 milioni di euro e ha parecchi estimatori. In passato lo ha visionato anche Ausilio. E ci sono almeno altri tre top club europei pronti a investire su di lui (Arsenal, PSG e Bayern Monaco). In questa stagione di Ligue 1 il ragazzo ha segnato diciannove goal: è in pratica il più forte nella rosa del Lille.

David nome che piace da tempo anche all’Inter va al Milan dopo la firma di Leao

Jonathan Christian David è anche un elemento di spicco della nazionale canadese. Il Lille sa di poter ricavare un’ottima plusvalenza dalla sua cessione. E ora ne sta parlando proprio con il Milan. La squadra francese ha deciso per la pace: sì, ora al Lille voglione mettere fine a una questione ormai antipatica e che rischia di trascinarsi per anni. In Francia scrivono che presto il Lille pagherà i 20 milioni di multa che spettano allo Sporting.

E da dove nasce tanta generosità? Il Lille è intenzionato a risolvere il contenzioso anche per tutelare il patrimonio. Il Milan ha fatto capire che Leao può essere venduto per più di 100 milioni, e i francesi vantano il 15% sulla sua rivendita. Ecco perché potrebbero fornire questo provvidenzale assist per il rinnovo tra Rafa e il Milan. Da qui, come riportato da vari media portoghesi, potrebbe sorgere l’idea di un nuovo affare fra Milan e Lille.

Maldini vorrebbe prendere il centravanti canadese Jonathan David, valutato intorno ai 45 milioni dalla società francese. L’attacco rossonero ha infatti urgente bisogno di forze fresche. 45 milioni sono tanti, ma al Lille potrebbero interessare delle contropartite. Come Rebic, per esempio.

La firma di Leao, in questo modo, spezza le già fragili speranze dell’Inter di poter trattare il canadese. L’attacco interista del prossimo anno per ora ha un solo nome sicuro, che è quello di Lautaro. Tutti gli altri sono in forte dubbio. E sembra allontanarsi sempre di più anche la possibilità di prendere Thuram a zero. Al momento, paradossalmente, è più facile un Lukaku bis.