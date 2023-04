Inter-Juve, l’affare che farebbe contente entrambe: 35 milioni

Sia l’Inter che la Juve sarebbero disposte a investire una cifra vicina ai 35 milioni di euro per portare in Italia un giocatore noto e di grande versatilità

L’avventura di Rodrigo de Paul, fresco campione del Mondo, non è nel suo momento più felice: non si sente abbastanza apprezzato all’Atletico Madrid. E nonostante il fatto che in queste ultime settimane stia trovando un minutaggio più adeguato al suo valore, il Pollo sa che sarebbe meglio cambiare aria a fine stagione.

Il club vuole cederlo e lui è disposto a trasferirsi: l’obiettivo di De Paul è quello di trovare una squadra che parteciperà alla prossima Champions in cui essere protagonista. Vuole continuità e un po’ di serenità, per tornare a essere il giocatore fenomenale che ha retto il centrocampo dell’Argentina durante i Mondiali in Qatar.

Secondo il Telegraph De Paul potrebbe finire in Premier. Non è un mistero che l’argentino abbia estimatori in Inghilterra. Il Tottenham, per esempio, che è alla ricerca di un nuovo centrocampista per completare il proprio centrocampo il prossimo anno, potrebbe buttarsi proprio sul Pollo. L’idea di partenza dei londinesi era quella di ingaggiare James Maddison.

Pare però che il Leicester abbia pretese economiche molto alte (la prima richiesta ha superato i 55 milioni di euro) per il ventiseienne scuola Coventry. De Paul, invece potrebbe essere ceduto dall’Atletico per una trentina di milioni.

35 milioni per De Paul: troppi sia per l’Inter che per la Juve

La notizia è vera: l’Atletico direbbe sì per il ventottenne nato a Sarandì a 30-35 milioni, e lo sanno anche l’Inter e la Juve, che sono interessate al centrocampista. Ma né i nerazzurri né i bianconeri sono disposti a pagare una cifra così alta tutta in cash e subito. L’Inter, per esempio, potrebbe muoversi solo sul piano di un prestito con obbligo condizionato, e abbassando il costo attraverso l’inserimento di un paio di contropartite.

La Serie A potrebbe essere una destinazione gradita a Rodrigo, che a Udine ha lasciato un pezzo di cuore. E in passato lo stesso De Paul ha fatto capire di gradire il corteggiamento nerazzurro. L’Inter ha infatti provato negli anni più volte ad acquistare il centrocampista, senza mai fare l’ultimo passo.

Per i Inter e Juventus non ci sono certezze dal punto di vista economico: con un miracolo, sia nel caso del primo che in quello del secondo club, i 35 milioni potrebbero anche venir fuori. Ma per ora resta tutto sospeso. Ed è in questo quadro che potrebbe farsi avanti il Milan.

Fra Italia, Inghilterra e ancora Spagna

Maldini gode di buoni rapporti con il bresciano Andrea Berta, l’attuale ds dei Colchoneros. E potrebbe dunque trovare una soluzione per poter prendere De Paul senza svenarsi. Ve ne abbiamo parlato in un recente articolo.

In generale, comunque, le squadre di Premier sono in vantaggio. Il Tottenham sembra il club più forte al momento su De Paul. Ma in realtà è ancora tutto possibile. Per esempio, De Paul dovrà anche decidere in base all’allenatore che gli Spurs ingaggeranno per la prossima stagione. Pur essendo un jolly inseribile in varie posizioni, l’argentino si trova male sia con le squadre troppo difensiviste che con quelle troppo spregiudicate in avanti.

Ecco perché a Milano, Marotta non sembra aver ancora rinunciato all’idea di poter strappare il centrocampista argentino all’Atletico con un prestito secco. E c’è poi una terza possibilità: quella della permanenza a Madrid. Se a fine stagione, Simeone dovesse sloggiare, De Paul potrebbe anche decidere di restare in biancorosso. Perché De Paul vuole rilanciarsi, ma niente gli darebbe più soddisfazione di farlo nella squadra in cui finora non ha mai particolarmente brillato.