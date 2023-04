Il Milan batte l’Inter: operazione da 30 milioni

L’Inter lo insegue da più di cinque anni e ora il Milan potrebbe rubargli la cosiddetta “polpetta dal piatto”: con un investimento da 30 milioni Maldini prova a scippare i cugini

Rodrigo De Paul potrebbe dire addio all’Atletico Madrid a giugno. Piace sempre e tanto ad Ausilio, che ha cercato di portarlo in nerazzurro in tante occasioni senza mai riuscire a chiudere. Potrebbe provarci ancora quest’anno, anche se i margini di trattativa sembrano proibitivi per più ragioni. Attenzione dunque ai club di Premier e al Milan.

In caso di qualificazione alla prossima Champions, Maldini e Massara potrebbero far un pensierino sul Pollo, giocatore stimato da Pioli e gradito alla piazza. De Paul conosce la Serie A, ha personalità, talento, esperienza e può giocare in diversi ruoli. L’Atletico potrebbe anche cederlo in prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto. E la valutazione è sui 30 milioni. Questi 30 milioni non dovrebbero essere un problema per il Milan, ma solo a patto che la squadra raggiunga un piazzamento sicuro in Champions in questa stagione.

Fra Rodrigo De Paul e Atletico Madrid le cose non sono mai andate benissimo. Il centrocampista argentino non piace a Simeone, e la piazza non ha mai gradito certi suoi atteggiamenti giudicati poco professionali. Ecco perché l’ex-Udinese è uno dei papabili per la cessione estiva.

De Paul al Milan: 30 milioni per convincere l’Atletico all’affare

Su di lui ci sono tre o quattro squadre di Premier da media classifica (Everton, Aston Villa, Brentford) e poi il più blasonato Tottenham, ma non è escluso un ritorno in Serie A. L’Inter lo ha trattato anche a gennaio, sperando in un prestito secco, il Milan potrebbe tentare un affondo a fine stagione, proponendo un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni o qualcosina in meno. Ma il centrocampista piace tantissimo anche a Juve e Roma.

Il campione del Mondo vorrebbe avere la certezza di giocare la Champions League. Quindi potrebbe preferire alle ricche offerte inglesi una proposta italiana, a patto che provenga da una squadra di alta classifica. Tempo fa gli spagnoli di Fichajes.net davano De Paul molto vicino alla Juve. Di certo il Pollo piace molto al mister Allegri, ma la dirigenza bianconera non sembra nelle condizioni di poter fare uno sforzo economico per accontentarlo.

In più c’è l’incognita della Champions: i bianconeri potrebbero essere esclusi dalle coppe l’anno prossimo (c’è chi è sicuro che finiranno in B). E l’ex Udinese non sarebbe entusiasta di vestire la maglia della Juve in un momento così delicato per la società.

De Paul e Simeone: sarà separazione

Altri media, invece, sono sicuri che De Paul alla fine potrebbe volare a Londra, per vestire la maglia del Tottenham. Pare infatti che Paratici, nei giorni in cui non era occupato a pensare a questioni più impellenti, abbia già discusso con gli agenti del tuttocampista argentino. Anche il presidente degli Spurs Daniel Levy vorrebbe De Paul come nuovo fulcro del centrocampo.

Le ultime voci parlavano di una possibile offerta da 30 milioni di euro con qualche bonus incluso per l’acquisto a titolo definitivo del Pollo. E l’Atletico direbbe subito di sé a un’offerta del genere. A meno che il prossimo allenatore dei Colchoneros (Luis Enrique?) non sia uno che stravede per Rodrigo De Paul. In quel caso l’argentino potrebbe rimanere dov’è, deludendo per l’ennesima volta la Serie A.

Riguardo Simeone, nessuno sa ancora cosa farà a fine stagione. Proprio De Paul un po’ di tempo fa disse che, secondo lui, il Cholo Simeone avrebbe lasciato la panchina dell’Atletico solo per diventare ct dell’Argentina. Ma Lionel Scaloni, dopo la vittoria della coppa del Mondo, non ha alcuna intenzione di dimettersi. E per questo il Cholo dovrà aspettare.