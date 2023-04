Marotta ‘porta’ Allegri all’Inter: il nome del primo acquisto

Beppe Marotta ha un debole per Max Allegri e vorrebbe prenderlo come sostituto di Inzaghi per la prossima stagione nerazzurra

Calciomercatonews.it racconta uno strano intrigo di mercato che coinvolge Marotta, Massimiliano Allegri e Alvaro Morata. Thiago Motta e Roberto De Zerbi sono sempre i nomi caldi per la panchina interista, ma Beppe Marotta ha deciso di tenere aperta la porta a un clamoroso ingresso di Allegri, l’attuale tecnico dei bianconeri.

“Il futuro dell’Inter passa da un clamoroso colpo di scena“, si legge su Calciomercatonews.it, “Marotta sogna Allegri ed il suo pupillo…“. In destino di Inzaghi all’Inter sembra già segnato: anche se dovesse centrare il quarto posto e arrivare in finale di Champions potrebbe saltare comunque. Secondo alcune voci, Marotta avrebbe voluto esonerarlo già dopo Empoli, ma si è dovuto fermare per il veto espresso da Zhang.

Il presidente cinese ha deciso di tenere Inzaghi fino a fine stagione, nonostante i passi falsi in campionato e lo spogliatoio spaccato. Tante cose, quest’anno, non hanno funzionato e c’è molto nervosismo. Anche i giocatori più importanti si sono svalutati, e in tanti sono tentati dal lasciare a fine stagione. E Marotta crede che per risolvere la situazione ci voglia un tecnico esperto e abile nel governare bastimenti alla deriva e che hanno imbarcato acqua in mare tempestoso. Uno che sappia prendersi le responsabilità e portarsi sulle spalle ogni tipo di peso.

Marotta vuole Allegri e pensa già al primo colpo per acco tentarlo

“Beppe Marotta non è convinto dal lavoro svolto da Simone Inzaghi ed è per questo che in caso di esonero, sempre molto probabile, sarebbe saltato un nome clamoroso in cima alla lista del dirigente nerazzurro“, continua il sito. E qui entrerebbe in gioco Massimiliano Allegri, che non si sente più così apprezzato alla Juventus (Elkann ha voglia di un rinnovamento totale, e sogna Zidane).

L’ad dell’Inter avrebbe messo il Max Allegri in cima alla sua personale lista di preferenze. La notizia assai suggestiva sembra invero poco plausibile. L’allenatore toscano non sarebbe molto gradito al popolo nerazzurro, inoltre pretenderebbe un ingaggio che Zhang non sarebbe felice di corrispondere. 7 milioni netti all’anno, come minimo. Ciononostante Calciomercatonews.it approfondisce la suggestione e immagina un assalto di Marotta ad Alvaro Morata proprio per fare un regalo ad Allegri. Lo spagnolo, in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid, potrebbe dire addio stavolta a titolo definitivo ai Colchoneros, dove non si è mai integrato come sperato.

Marotta sarebbe di certo felice di ritrovare Allegri e Marotta. E inoltre non vedrebbe l’ora di ritornare in Italia e in Serie A. L’occasione giusta può chiamarsi Inter? “Un regalo di assoluto livello che andrebbe a completare un attaco che in diverse occasioni quest’anno non si è dimostrato all’altezza“.

I nomi che l’Inter sta già valutando per la panchina al momento sono altri. La prima ipotesi porta a Thiago Motta, gradito alla piazza e ad Ausilio. Marotta punta maggiormente su Sergio Conceição. L’italo-brasiliano sta già dimostrando di poter far bene in A: sta trascinando il Bologna verso le zone alte della classifica. Nell’ultimo turno ha fatto anche un favore all’Inter: ha battuto in trasferta l’Atalanta.