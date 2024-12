È bufera dopo Bayer-Inter: “Ma come fa? Impossibile non vederlo”

La sfida della Bayer Arena è finita al centro della polemica per alcune scelte arbitrali discutibili. I tifosi nerazzurri non ci stanno e si scatenano sui social

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen complica leggermente il cammino dell’Inter. Una vittoria avrebbe consentito ai nerazzurri di ipotecare il pass diretto per gli ottavi di finale. Ora la situazione è un po’ più difficile, ma il destino resta comunque in mano a Lautaro e compagni.

Una partita giocata un po’ al di sotto delle proprie possibilità da parte dei nerazzurri. Un turnover che questa volta non ha pagato e non sono mancate le critiche nei confronti di Simone Inzaghi. Ma molti tifosi interisti hanno presto di mira anche l’arbitro. Alcune scelte non sono piaciute e sui social diversi i post duri nei confronti di Vincic. Il fischietto sloveno non ha gestito nel migliore dei modi la sfida e sul risultato finale pesa un errore grave.

Bayer Leverkusen-Inter: i tifosi non ci stanno, arbitro nel mirino

In generale l’arbitraggio di Vincic non è stato dei migliori. La gestione dei cartellini e alcune scelte non sono assolutamente piaciute a Simone Inzaghi e alla squadra nerazzurra. Ma a pesare, come evidenziato anche dai tifosi interisti subito dopo il match, è il mancato fuorigioco nell’azione del gol. Sono molti i supporters del club meneghino che sui social hanno evidenziato l’errore commesso dall’assistente del fischietto sloveno.

Le immagini sembrano parlare molto chiaro. La posizione di Frimpong è oltre la linea della difesa nerazzurra e in quel caso andava alzata la bandierina. Dall’angolo successivo è nato il gol che ha permesso ai tedeschi di andare a vincere il match.

ma di cosa stiamo parlando guardalinee a 1 cm e senza varAHAHAHHAHAHAHA pic.twitter.com/8gtgrthVOB — packy ⭐️⭐️ (@_paolachiara) December 10, 2024

Abbiamo giocato da schifo e la sconfitta era giusta, ma non si possono accettare questi errori. Il VAR serve sempre perchè con questi arbitri c’è da piangere#LeverkusenInter pic.twitter.com/pXFOIZpfob — ⭐L’Inzaghiano⭐ (@ProfdaPiacenza) December 10, 2024

Come si fa a non vedere questo fuorigioco? pic.twitter.com/P0HVnLL6tH — Alessandro (@90ordnasselA) December 10, 2024

Il guardalinee è a 5 metri e ha visione netta di linea e della palla.

Impossibile non vederlo. pic.twitter.com/xvdKDr4wvu — pap1pap (@pap1pap) December 10, 2024

Perché non è intervenuto il Var? Il corner è considerata una nuova azione e le regole non consentono di tornare a quella precedente. Quindi anche un po’ di sfortuna per l’Inter considerato che poco dopo c’è stato il gol.