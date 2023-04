DIRETTA Champions League, Benfica-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Benfica di Schimdt nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Benfica a Lisbona in una gara valida come andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida tra due squadre che vengono da un risultato negativo nel week end in Serie A e nella Primeira Liga che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio subito in extremis dalla Salernitana che li ha fatti scendere al quinto posto in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel loro girone dietro al Bayern Monaco e davanti al Barcellona ed aver eliminato il Porto agli ottavi di finale. Dall’altra i biancorossi di Roger Schimdt, che restano saldamente al comando in Portogallo nonostante il ko interno proprio contro il Porto, avevano vinto il loro gruppo che comprendeva Psg e Juventus prima di far fuori il Club Brugge. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 oltre che su Sky Sport Uno. Tra otto giorni la gara di ritorno a Milano. Interlive.it vi offre la sfida dello Estadio Da Luz in tempo reale.