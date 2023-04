Onana superman e la big inglese si convince: tripla contropartita

Non c’è solamente il Chelsea su Onana. Un altro top club europeo può tornare a tentare l’assalto per l’estremo difensore dell’Inter. Possibile maxi affare in vista

Tutti i dubbi iniziali riservati al sorgere di quest’annata nei confronti di Andre Onana hanno poi lasciato spazio, a distanza di mesi, solo ed esclusivamente ai più sentiti applausi di circostanza giunti, per l’appunto, nei riguardi dell’ex Ajax. Inizialmente si era, infatti, nutrito qualche dubbio sul conto dell’estremo difensore camerunense, visto e considerato quella squalifica che l’ha tenuto lontano dai campi di calcio per un anno esatto e alcuni suoi comportamenti scellerati, ma, una volta giunti a questo punto, lo si può finalmente dire.

Onana è il miglior investimento fatto da parte dell’Inter in questa stagione, dove è per dipiù approdato a Milano a titolo gratuito. Suo l’intervento decisivo compiuto nel finale, in seguito all’errore di Brozovic giunto agli sgoccioli del match, che ha poi valso lo 0-2 definitivo a beneficio dei nerazzurri. Non per nulla, stiamo pur sempre parlando di un portiere che, su ben 9 gare disputate in Champions League, tutte da titolare, ha rimediato la bellezza di 6 clean-sheet – eguagliando il numero fatto registrare da Julio Cesar e Toldo – e risultando, non soltanto, l’estremo difensore con più porte inviolate di tutti, bensì quello che ha compiuto il maggior numero di parate in questa edizione.

Addirittura 39 le parate totalizzate da Onana in questo suo cammino europeo, ben 5 in più rispetto a Mignolet del Brugge (uscito agli ottavi di finale). Per il resto, bisogna giungere direttamente fino al decimo posto della classifica pur di vedere un portiere ancora in corsa che abbia compiuto un certo numero di salvataggi. In tal senso, è proprio lì che troviamo Courtois fermo a quota 24. Numeri alquanto impressionanti i suoi e che, non a caso, hanno già spinto diversi top club europei a bussare alla finestra dell’Inter nei suoi riguardi. Su tutti, troviamo in particolar modo il Chelsea, ma non è affatto finita qui. Occhio a quest’altra potenziale ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, lo United può farsi avanti per Onana: tripla contropartita a scelta tra Martial, Lindelof e van de Beek

Il nome di Andre Onana è finito, a distanza di qualche mese dal suo approdo all’Inter, per rimbombare con una certa insistenza anche in Premier League dove, a poter compiere un possibile tentativo nei suoi confronti, non è soltanto il Chelsea bensì anche il Manchester United.

Non ci sarebbe nemmeno da dirlo. Avendolo allenato in passato per qualche stagione all’Ajax, l’attuale tecnico dei ‘Red Devils’, niente meno che Erik Ten Hag, conosce benissimo il suo ex estremo difensore: al che potrebbe finire per domandare, da un giorno all’altro, l’acquisto dello stesso Onana all’intera dirigenza inglese.

Sarebbe proprio a quel punto, non a caso, che il Manchester United potrebbe finire per riporre sul tavolo dell’Inter una tripla contropartita tecnica a scelta che potrebbe vedere coinvolto uno tra Anthony Martial, Donny van de Beek e Victor Lindelof (nome che resta accostato ai nerazzurri come potenziale dopo Skriniar).

In ogni caso, l’Inter finirebbe per dire ugualmente di no, ribadendo la propria volontà nell’incominciare a poter discutere di un’eventuale ed ipotetica partenza di Onana solo di fronte ad un’offerta in cash irrinunciabile. La base d’asta fissata da parte dei nerazzurri è, come minimo, di 40 milioni di euro. Nel frattempo, stiamo parlando dello stesso calciatore che ha recentemente lanciato un forte messaggio ai propri tifosi.

Onana ‘da sballo’: “Di fronte a certe sfide rispondiamo sempre presente. C’è solo l’Inter”

A distanza di meno di ventiquattr’ore da Benfica-Inter, l’estremo difensore nerazzurro Andre Onana ha deciso di lanciare un forte appello a tutti i tifosi interisti uscendo così allo scoperto sul proprio profilo Instagram.

“Di fronte alle grandi sfide, questa squadra risponde sempre presente. Ero e resto orgoglioso dei miei compagni di squadra e di tutti i nostri tifosi. C’è solo l’Inter“ – questo il messaggio rilasciato direttamente da parte dell’estremo difensore camerunense sui propri social.