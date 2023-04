INTERLIVE | Rinnovo Bastoni: una certezza nel mondo Inter

Il difensore di Casalmaggiore è stato uno dei migliori in campo a Lisbona contro il Benfica. Il suo contratto è sempre in scadenza fra un anno

Ventiquattro anni oggi. Non poteva augurarsi miglior compleanno, Alessandro Bastoni. Il difensore di Casalmaggiore è stato uno dei migliori al ‘Da Luz’ – MVP per l’Uefa – contro il Benfica nell’andata dei quarti di Champions. Straordinario l’assist a Barella per lo 0-1, simile poi la giocata per Dumfries che però lo stesso olandese non ha saputo sfruttare. Anche perché l’unico dei centrali bravo ad impostare, il classe ’99 è uno dei calciatori più importanti della squadra di Inzaghi. Il suo contratto, tuttavia, scade ancora fra un anno, e questo preoccupa non poco i tifosi che temono un altro ‘caso’ Skriniar.

Tra le parti c’è distanza, ma non una distanza così ampia da far pensare a una rottura. Bastoni vuole un adeguamento importante, ad altezza Lautaro (6 milioni più 1 di bonus) o giù di lì e in qualche modo il club di viale della Liberazione proverà ad accontentarlo. Secondo le informazioni che Interlive.it ha raccolto da chi vive il ‘mondo Inter’ da vicino, un accordo tra il 24enne e la società di Suning (ancora per poco?) alla fine verrà raggiunto. Troppo forte la volontà del calciatore di rimanere all’Inter e a Milano, inoltre il suo ormai storico agente Tinti (lo stesso di Darmian e Inzaghi) vanta un rapporto solidissimo e ultra trentennale con Marotta. Tradotto: difficilmente gli farebbe uno ‘sgarbo’ così grande, ossia portar via il calciatore a costo zero tra un anno.

Bastoni firmerà il rinnovo con l’Inter. Ma in estate possibili tentativi dall’estero

Insomma la firma arriverà, con una intesa che probabilmente sarà trovata a metà strada. Come spesso accade in queste trattative, Skriniar e Perisic rappresentano delle ‘eccezioni’ alla regola, perlomeno in casa Inter. È chiaro che il rinnovo del classe ’99 non vorrebbe dire permanenza sicura a Milano. Sappiamo che nel calciomercato può succedere davvero di tutto. Sstante la delicata situazione economica del club, una proposta importante verrebbe giustamente valutata dalla dirigenza. E crediamo pure dallo stesso Bastoni, pur sempre un professionista.

Difensore tecnico e di piede mancino nonché ancora molto giovane, è dunque normale il gradimento per uno come Bastoni da parte di molte big europee. Non solo inglesi. Per cui un tentativo dall’estero va considerato possibile, anche dopo il prolungamento (fino al 2028) che l’Inter spera di chiudere prima dell’estate inoltrata.