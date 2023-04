Operazione da 80 milioni, è UFFICIALE: “Andrà via in estate”

Piaceva anche all’Inter, ma i nerazzurri si sono mossi troppo tardi, quando il suo valore era già salito alle stelle. Dopo mesi di chiacchiere arriva l’ufficialità: il calciatore andrà via dalla sua attuale squadra in estate

Non poteva essere altrimenti. Il suo attuale allenatore ha fatto l’impossibile per trattenerlo dopo il Mondiale e per convincerlo a continuare con la squadra in cui è esploso anche la prossima stagione. Ma ha avuto successo solo nel primo caso. In estate Mac Allister andrà via: è già scritto. La conferma arriva dal papà dell’argentino.

Intervistato da puroboca.com, Carlos Mac Allister, padre e agente del centrocampista del Brighton, ha voluto chiarire alcune questioni riguardo la situazione contrattuale di suo figlio. Carlos ha lasciato intendere che suo figlio Alexis, dopo l’exploit in Qatar, è stato corteggiato da molti top-club e che ha già deciso cosa fare la prossima stagione.

“Il suo percorso in Europa è iniziato da poco“, ha detto il papà procuratore. “Ma quando deciderà di tornare in Argentina, sicuramente vorrà tornare al Boca Juniors. Di sicuro la prossima stagione giocherà in un’altra squadra, ma a oggi non sappiamo ancora quale e i colloqui con alcuni club sono ancora tutti in fase iniziale“.

Andrà via in estate per 80 milioni: l’obiettivo sfumato dell’Inter verso una big

Dunque Mac Allister, tramite le parole del padre, è uscito allo scoperto: d’estate sarà addio al Brighton e a De Zerbi, il tecnico che lo ha reso un campione. Ma il club inglese vuole guadagnarci il più possibile. Quindi punterà a chiedere 80 milioni per il suo cartellino.

Ausilio avrebbe voluto prenderlo l’estate scorsa, ma mancavano i fondi. Poi, prima del Mondiale, aveva parlato con il Brighton per capire il nuovo prezzo del centrocampista. Gli inglesi chiesero 25 milioni più bonus, e di nuovo Ausilio lasciò cadere la proposta. Ciononostante volle visionare in Qatar le prestazioni di Mac Allister, forse per mangiarsi più convintamente le mani o sperando che il ragazzo facesse male. Fece invece benissimo, e da quel momento il centrocampista è diventato un obiettivo inavvicinabile per i nerazzurri

Per il Brighton si profila un grande affare. Il centrocampista argentino fu preso dall’Argentinos Juniors nel gennaio del 2019 per una cifra intorno agli 8 milioni. Ora ne vale dieci volte tanto. Ed è soprattutto grazie a Roberto De Zerbi. Proprio con l’allenatore italiano, Alexis è esploso, cominciando a segnare molti goal e a fornire un numero impressionante di assist.

Il rimpianto di Piero Ausilio

Ad Ausilio piaceva per la sua qualità tecnica e per le doti nell’inserimento: il giovane argentino era stato preso in considerazione come ricambio per Barella: un profilo perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi. Finirà alla corte di Guardiola al City, oppure al Liverpool, dove piacerebbe molto a Klopp. Ma occhio anche al PSG e al Real Madrid. E al solito Chelsea, che quando si tratta di spendere grosse cifre non si tira mai indietro, e al Newcastle di PIF.

Secondo Relevo, i due club in vantaggio per l’acquisto dell’argentino sono il Liverpool e il Chelsea. Almeno, per il momento, sono le squadre che insieme all’Inter hanno maggiormente approfondito il discorso con il Brighon. Si sapeva che il ragazzo avrebbe sicuramente lasciato il club di De Zerbi a giugno. I Blues sognano di prenderlo per ricreare con Enzo Fernandez il centrocampo che ha fatto trionfare l’Argentina in Qatar. E non sarebbe affatto male.

L’Inter dovrà buttarsi su qualcun altro. In caso di fondi bloccati opterà per un prestito, oppure dovrà puntare su Fabbian, che ha fatto benissimo in serie B, o su Lucien Agoumé, che si sta dimostrando forte in Francia, al Troyes. Piace poi un giovane che gioca in seconda serie in Inghilterra: Mamadi Camará dei Reading.