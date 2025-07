Pio Esposito, 35 milioni e scambio: affare folle Inter-Como

L’attaccante nerazzurro continua ad attirare l’attenzione di diversi club. E i lariani potrebbero ragionare su una offerta importante

Pio Esposito continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Sono tante le squadre che in queste settimane hanno sondato il terreno ricevendo sempre la solita risposta.

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio classe 2005. Chivu lo conosce da tempo e lo ha già allenato ai tempi della Primavera affidandogli la fascia di capitano anche se sotto quota.

Il tecnico nerazzurro non vorrebbe privarsi dell’attaccante, ma sappiamo come il calciomercato è lungo e le sorprese possono essere diverse.

Non è da escludere che il Como nelle prossime settimane possa fare un tentativo clamoroso per Esposito.

I lariani sono molto ambiziosi e hanno disponibilità economiche importanti. Per questo motivo Fabregas potrebbe chiedere alla società di fare un sacrificio economico per arrivare al classe 2005.

La posizione dell’Inter per Pio Esposito

La posizione dell’Inter per Pio Esposito è molto chiara. Chivu, lo ha dimostrato anche al Mondiale per Club, punta molto su di lui e difficilmente partirà.

Naturalmente bisognerà capire come si evolverà il calciomercato e quali saranno le scelte anche dello stesso giocatore, che non ha mai nascosto la volontà di giocare con continuità.

La possibile proposta del Como per Esposito

Il Como è alla ricerca di giocatori giovani e di prospettiva per aumentare ancora di più la qualità presente in rosa. E il nome di Esposito potrebbe essere presente sulla lista di Fabregas resta da capire se i lariani decideranno di affondare il colpo oppure andranno su altri obiettivi.

Per Esposito il Como potrebbe fare un tentativo importante: magari 30 milioni più bonus per arrivare ad un totale di 35 milioni di euro.

Possibile anche una proposta alternativa come 23 milioni più il cartellino di Da Cunha, centrocampista che piace molto ai nerazzurri e i lariani lo valutano intorno ai 12 milioni. Insomma, due ipotetiche proposte comunque importanti, ma che non cambiano la posizione dell’Inter.

I nerazzurri puntano forte su Pio Esposito e non hanno alcuna intenzione di cederlo. Nel caso in cui si dovesse ragionare su una sua partenza, la formula sarebbe quella del prestito secco. Ma si tratta di una ipotesi remota visto che Chivu punta molto sul classe 2005 per la sua Inter.

Chivu punta su Esposito

L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter ha cambiato il futuro di Pio Esposito. Le possibilità di una sua permanenza sono aumentate e la conferma è rappresentata dalle diverse offerte rifiutate da viale della Liberazione.