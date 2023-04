Svolta Kessie: l’Inter e la Premier, ecco cosa succede

Il centrocampista ivoriano potrebbe realmente lasciare il Barcellona a fine stagione ma su di lui non c’è soltanto l’Inter, doppio scenario estivo

Sebbene manchino ancora diverse partite prima della fine della stagione regolare, è possibile tracciare il cammino di Franck Kessié fino a questo momento. Il suo arrivo al Barcellona era stato etichettato come una mossa di successo per via dell’operazione a parametro zero compiuta dopo l’uscita dal Milan, ma la verità sta nel mezzo: il centrocampista ivoriano non ha mai avuto modo di incidere davvero nel campionato de La Liga, con circa 700 minuti complessivi giocati.

Soltanto in occasione dell’ultimo Clasico contro il Real Madrid ha potuto decidere le sorti del campionato segnando la rete decisiva della partita, ma un singolo episodio non compensa tutte le altre mancanze. Certo neppure i problemi fisici hanno rappresentato una sua responsabilità diretta, ma anche per questo il tecnico Xavi ha preferito non affidarsi alle sue prestazioni con discreta continuità. Inevitabilmente giocare poco implica il fatto che lo stato di forma generale ne risenta e che anche a livello mediatico l’impatto non sia dei migliori. Kessié è oggi uno degli indiziati per la partenza a fine giugno, se le cose non dovessero cambiare da un momento all’altro nelle prossime settimane. Un ruolo fondamentale in questa decisione sta anche nelle scarse possibilità del club blaugrana di gestire il monte ingaggi con parsimonia. I troppi problemi di sforamento potrebbero portare ad un ridimensionamento importante, con l’ex Milan in pole per l’abbandono anticipato.

Calciomercato, Kessié tra Inter e Premier: servono almeno 20 milioni

Di conseguenza, l’Inter potrebbe finalmente fiondarsi sul suo cartellino senza indugi. La sua valutazione potrebbe arrivare al massimo intorno ai 30 milioni di euro, cifra un tantino alta per la dirigenza nerazzurra se non ci dovessero essere uscite significative a centrocampo come ad esempio Marcelo Brozovic. Ancora in piedi l’idea di scambio, un tema che magari ha affrontato Ausilio nella sua visita in casa Barcellona.

Al contrario, in Premier League ci sarebbero diverse realtà disposte a un esborso importante per il suo arrivo. Tra questi figurerebbero non soltanto i potenziali campioni dell’Arsenal, ma anche il Manchester United alle prese con una piccola rivoluzione d’organico e il Tottenham. Anche fronte ingaggio, in ogni caso, i club inglesi sarebbero avvantaggiati perché potrebbero meglio gestire le sue richieste nient’affatto al ribasso. Per l’Inter, in sostanza, la pista Kessié è ancora di difficile percorrenza allo stato attuale delle cose.