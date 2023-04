Kessie e non solo: Ausilio nella sede del Barcellona

Il Ds dell’Inter è sbarcato in Spagna. Andato in scena nelle ultime ore l’incontro per discutere dell’ivoriano e non solo. Ecco che cosa si sono detti lui e Alemany

L’Inter, così come il resto delle altre maggiori squadre europee, ha già puntato i propri riflettori in vista della prossima stagione, ponendo di fatto il proprio sguardo sulla sessione di calciomercato estiva che verrà. Diversi i reparti nerazzurri che necessiterebbero di essere puntellati, a cominciare dal centrocampo: settore che la ‘Beneamata’ vorrebbe provare a rinfoltire ingaggiando Franck Kessie.

E’ proprio quello dell’ivoriano il nome che continua ad allettare maggiormente l’intera dirigenza interista. Anche in una piazza così calda come quella catalana, il classe ’96 è prontamente riuscito a mettersi in evidenza raccogliendo importanti numeri e decidendo, per giunta, il Clasico giocatosi in campionato nello scorso 19 marzo terminato, poi, 2-1 in favore dei ‘blaugrana’. A distanza di un po’ di tempo, Kessie è riuscito, dopo un breve periodo di adattamento, a ritagliarsi man mano il proprio spazio arrivando, per l’appunto, a raccogliere 35 presenze in stagione condite da 3 reti e 3 assist.

Lo abbiamo già anticipato. Sono state proprio tutta questa serie di ottime prestazioni che hanno spinto Xavi a puntare di volta in volta, e sempre più, sull’ex Milan. Quanto accaduto negli scorsi mesi ormai si sa. L’ivoriano era stato accostato con insistenza all’Inter dove si era parlato, inoltre, di un potenziale scambio con Brozovic: scenario che, perlomeno momentaneamente, non trova più le stesse certezze di prima. Il Barcellona ha infatti, in questo momento, tutte le intenzioni di continuare a puntare su Kessie anche in futuro…Cosa che, però, non spaventa ugualmente Piero Ausilio, il quale è volato nella giornata di ieri direttamente in Catalogna per discutere dei diritti alle prestazioni sportive dell’attuale numero 19 ‘blaugrana’ e non solo.

Calciomercato Inter, Ausilio sbarcato in Spagna per discutere di Kessie, Jordi Alba e non solo: le ultime

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal giornalista spagnolo Gerard Romero, il dirigente dell’Inter, Piero Ausilio, ha incontrato nella giornata di ieri, giovedì 13 aprile, il Ds del Barcellona, Mateu Alemany, per discutere di moltissimi ed inaspettati temi.

In questo dibattito, andato in scena nella sede legale del Barcellona, si sono non a caso approfondite le faccende riguardanti la situazione di Jordi Alba, Franck Kessie e Marcelo Brozovic (sono i nomi di questi ultimi due ad interessare maggiormente, e i perché li conosciamo ormai tutti). Il croato è, infatti, prossimo a dover essere ceduto in estate e, in caso di suoi addio, la meta prediletta dall’ex Dinamo Zagabria è proprio quella catalana. Vedremo come si evolveranno le cose nel corso dei prossimi mesi. Certo è, però, che in questa visita di cortesia, andata in scena tra le due parti e alla quale ha preso parte anche l’agente Edoardo Crnjar, si è discusso di tutto e di più.