Il Monza espugna ‘San Siro’: Inzaghi e la sua Inter nella storia

Pagelle e tabellino della partita tra Inter e Monza andata in scena al ‘Meazza’ e valevole per la 30esima giornata di Serie A

Serata storica, in negativo, per Inzaghi e la sua Inter. Contro il Monza arriva la terza sconfitta consecutiva in casa senza segnare un gol. Mai successo, appunto, nella storia ultracentenaria del club nerazzurro. È l’undicesimo ko in campionato, se la Champions non la vince, quella dell’anno prossimo l’Inter potrebbe davvero non giocarla. Fallito il sorpasso a Milan e Roma, San Siro fischia.

Nel primo tempo l’Inter fa la partita, che quasi si gioca a una porta sola. Lukaku fa da boa soprattutto per Barella e Correa. L’argentino incrocia bene il tiro, ma Di Gregorio compie una gran parata negandogli la gioia del gol. Per il resto i nerazzurri sbagliano tanto nell’ultimo passaggio. Dumfries non indovina un cross. Ripresa simile, Di Gregorio salva ancora il risultato respingendo il colpo di testa ravvicinato di Lukaku. Monza attento e pericoloso in contropiede, Mota non sfrutta una palla gol, l’Inter alza un po’ il ritmo continuando a sbattere sul muro brianzolo. Per imprecisione, frenesia, limiti tecnici.

I nerazzurri sono deboli sugli esterni, molli davanti. Inzaghi si gioca tutto mettendo dentro i migliori che ha in panchina: Lautaro, Brozovic e Calhanoglu. Il gol è nell’aria, ma del Monza: ancora l’ex Caldirola, come all’andata. Bastoni se lo perde sul corner e di testa la piazza dove Onana non può arrivare. Lautaro si mangia subito il possibile pari, poi Inzaghi si decide a togliere un difensore. Entra Dzeko per Darmian, difesa a quattro. Ma non cambia niente, il Monza espugna il ‘Meazza’.

Pagelle e tabellino Inter-Monza

TOP

DE VRIJ – Da capitano gioca una partita attentissima con due chiusure molto importanti. Sulla seconda si fa male alla caviglia ed è costretto al cambio. Esce tra gli applausi.

FLOP

DUMFRIES – Gioca come se dovesse fare un piacere a qualcuno. Mai un cross buono. Una delle tante brutte prestazioni di questa stagioni.

LUKAKU – Si muove tanto per la squadra, ma quando può far male si marca da solo. Avrebbe bisogno di campo per esibire le proprie caratteristiche, invece si ritrova a giocare una partita spalle alla porta. Non cattivo, non devastante come ai bei tempi.

CORREA – Di Gregorio gli nega il gol, poi va a sprazzi giocando – come al solito – troppo di fioretto. Senza mordente, esce tra i fischi di San Siro.

BASTONI – Si perde Caldirola sullo 0-1. Non un dettaglio.

LAUTARO – Il momento no continua. Getta alle ortiche una grande occasione per il pari, per una possibile rimonta.

INTER-MONZA 0-1

78′ Caldirola

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 6,5 (81′ Dzeko s.v.), de Vrij 7 (50′ Acerbi 6), Bastoni 5; Dumfries 5, Barella 5,5, Asllani 5,5 (70′ Brozovic 6), Mkhitaryan 5,5 (70′ Calhanoglu 6), Gosens 6; Correa 5 (70′ Lautaro 5), Lukaku 5. All.: Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6,5 (84′ Marlon s.v.), Pablo Marì 6,5, Caldirola 7; Ciurria 6, Rovella 6 (58′ Machin), Pessina 7, Carlos Augusto 6; Sensi 6 (28′ Caprari 6,5), Colpani 6 (58′ Birindelli 6); Mota 6 (84′ Valoti). All.: Palladino

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Var: Valeri

Ammoniti: Izzo, Caprari