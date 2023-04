Kessie e non solo: tre difensori del Barcellona per l’Inter

Il centrocampista ivoriano non è il solo ad essere finito sul taccuino di Ausilio nell’incontro con Alemany, ecco chi sarà sondato dalla dirigenza

Una stagione divisa tra tanta panchina e pochissime presenze in campionato, così come nelle competizioni europee cui ha potuto prendere parte nella lista dei convocati. La storia recente di Franck Kessié è macchiata da una netta involuzione rispetto al passato, quando ‘Il Presidente’ spezzava le partite del Milan. Oggi il calciatore non è considerato neppure lontanamente dal tecnico Xavi come uno degli elementi di punta del Barcellona che, invece, preferisce investire tutto sui propri ‘canterani’ ben più giovani e qualitativamente molto impostati.

Il calciatore, nonostante abbia svoltato ‘El Clasico’ contro il Real Madrid con una rete allo scadere, è comunque destinato ad avere un ruolo da protagonista nella prossima sessione estiva di mercato. Senza possibilità, almeno in apparenza, di poter discutere con Joan Laporta della permanenza. Questo non tanto per via di diatribe interne o grande senso di insoddisfazione, quanto piuttosto per la necessità dello stesso club catalano di liberare spazio salariale a seguito delle limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario. Una situazione che continua a inalberare i tifosi e che costringe la dirigenza a compiere scelte importanti. Così Kessié potrebbe offrirsi realmente all’Inter, club al quale era stato accostato nelle ultime settimane, senza dover necessariamente ricorrere allo scambio con Marcelo Brozovic – protagonista ieri di un triste episodio con Onana in allenamento.

Calciomercato, tris difensivo per Ausilio: l’Inter riflette

Di recente il direttore sportivo Piero Ausilio è stato accolto dal collega spagnolo Alemany per discutere delle possibilità che offrirebbe il Barcellona all’Inter in totale svendita. Oltre all’uscita di Kessié, i catalani hanno messo in conto altre tre importanti operazioni d’esubero.

La prima è data dal centrale Aymeric Laporte, attualmente in prestito al Tottenham di rientro la prossima estate. Quest’ultimo potrebbe sostituire l’uscente Milan Skriniar al centro del tridente arretrato in compagnia di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij in caso di permanenza. Assieme a lui ci sarebbe da valutare anche la posizione di Samuel Umtiti, ben rilanciatosi con la maglia del Lecce proprio in Serie A. Per i salentini si è trattato di un colpo in prestito di assoluto prestigio e nonostante ci sia la volontà di riportarlo in terra pugliese, il rientro sarà obbligato. Ultimo, ma non per importanza, il discorso Eric Garcia: lo spagnolo rappresenta un’opzione in crescita, ma la sua volontà è ancora legata abbondantemente alla Catalogna.