Via Inzaghi se l’Inter esce, Marotta non smentisce

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del fischio d’inizio di Inter-Benfica valevole per il ritorno dei quarti di Champions League

L’Inter è con un piede e mezzo in semifinale di Champions, a un passo dal derby col Milan. Ma stasera al ‘Meazza’ dovrà dimostrare grande maturità, confermarsi squadra da palcoscenico europeo visto che il Benfica partirà forte con l’ambizione di rimontare i due gol di svantaggio. Prima del fischio d’inizio ha parlato ad ‘Prime Video’ Beppe Marotta.

“È un appuntamento che ci gratifica, vogliamo portare a casa questa semifinale che manca da tredici anni. Sarebbe un risultato straordinario – ha esordito l’Ad nerazzurro – Milan in semifinale? Dobbiamo concentrarci su questa serata, abbiamo un vantaggio momentaneo di due gol ma non la qualificazione in tasca. Dobbiamo essere consapevoli che l’Inter deve partecipare a tutte le manifestazioni con la stessa intensità. Ora non ci stiamo riuscendo ed è una lacuna. Va trovato il giusto equilibrio per eliminarla”.

Marotta ha risposto così su un nuovo possibile prestito di Lukaku che gli ultimi rumors hanno messo fortemente in discussione: “Il fatto che torni al Chelsea è scritto nelle carte, abbiamo davanti ancora due mesi per fare le nostre valutazioni. Lui ama l’Inter e questo è un aspetto molto importante, poi ci vorrà la disponibilità del Chelsea ad aprire una discussione con noi. Premio quarto posto alla squadra? Sarebbe deprimente un premio del genere – ha risposto Marotta al microfono di ‘Sky Sport’ – La qualificazione in Champions è alla portata di questi calciatori. Se è tutto risolto fra Onana e Brozovic? Sono dinamiche che fanno bene all’ambiente per caricarsi. Tra i due non c’è alcuna ostilità”.

“Con Brozovic ho un ottimo rapporto” ha detto proprio Onana a proposito della lite nella rifinitura di ieri ad Appiano. “Sono contento di come abbia giocato a Lisbona, ieri abbiamo dato un po’ di spettacolo con le telecamere presenti…”

MAROTTA SU INZAGHI – “Se esiste un piano sull’allenatore in caso di eliminazione? Non voglio pensarci – ha detto Marotta non smentendo le voci di un possibile esonero di Inzaghi in caso di uscita dalla Champions questa sera – L’allenatore è sempre bersaglio di critiche, però noi siamo in grado di valutare l’operato nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo tanti impegni importanti. Bisogna far lavorare Inzaghi con tranquillità“.