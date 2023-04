Addio immediato all’Inter: 25 milioni, fumata bianca in arrivo

Già avviati i primi contatti tra club e calciatore, ora si attende soltanto la chiusura definitiva. Salta così l’approdo in Serie A per lui con entrambe le cugine milanesi che gli dicono addio

Mai come in questa stagione, Inter e Milan stanno avendo fin troppe cose in comune. A onor del vero, infatti, sia l’una che l’altra compagine milanese si sono trovate a dover fare i conti con un periodo tutt’altro che entusiasmante in campionato e che, non a caso, li ha poi portati a racimolare meno punti del previsto sino a questo momento.

A parlare è proprio il loro piazzamento in classifica, dal quale si evince che il Milan è momentaneamente posizionato al quinto posto con 53 punti all’attivo, mentre l’Inter ferma lì in sesta posizione a quota 51, complice anche la temporanea restituzione dei punti in favore della Juventus. Entriamo un po’ più nel dettaglio però. I rossoneri hanno faticato in maniera clamorosa nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, rimediando 5 sconfitte e 2 pareggi in sole sette gare tra campionato e coppe, mentre Lautaro e compagni stanno riscontrando, tutt’ora, particolari difficoltà nel massimo campionato italiano.

Lo testimoniano le 4 sconfitte, ed il solo ed unico pareggio, rimediate nelle ultime cinque uscite di Serie A dove, come già preannunciato, la ‘Beneamata’ ha totalizzato un solo punto dalle partite giocatesi contro: Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza (peraltro trovando la via del gol in due sole circostanze). La stessa e identica cosa, invece, non si può dire in ottica Champions dove sia la squadra di Inzaghi che quella di Pioli sono riuscite nell’intento di strappare il pass per le semifinali dove a breve andrà di scena il doppio euroderby in soli sei giorni.

Insomma, tra le tante coincidenze di cui vi stavamo parlando fino ad un attimo fa in ottica Inter e Milan – inclusa quella della momentanea posizione in classifica che entrambe occupano in questo momento in A, oltre che lo straordinario periodo di forma che, invece, sia i nerazzurri che il ‘Diavolo’ stanno vivendo in Europa – ne figura anche un altro: ossia il fatto che i dirigenti di entrambe le compagini siano alla costante ricerca di un nuovo attaccante.

Visti e considerati i tanti, fin troppi ad essere sinceri, punti interrogativi che ci sono ad oggi nel reparto avanzato nerazzurro, Marotta e Ausilio hanno, anzitempo, gettato un occhio sul mercato. Anche il Milan però, anche per via della situazione riguardante Origi e Ibrahimovic, non è affatto da meno ed è per questo che il cosiddetto ‘euroderby’ si era già esteso sul fronte del calciomercato. Diversi gli osservati speciali che ognuno di loro aveva già posto sotto i propri riflettori e, tra questi, figura anche Folarin Balogun: calciatore a cui, a quanto pare, sia l’una che l’altra dirigenza dovranno rinunciare.

Calciomercato, Inter e Milan dicono addio a Balogun: contatti già avviati tra Arsenal, Lipsia e calciatore

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Metro’ nelle ultime ore, il Lipsia si è mostrato particolarmente interessato all’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive di Folarin Balogun: centravanti di attuale proprietà dell’Arsenal, girato in prestito al Reims.

Il giovane classe ’01 ha, senza fin troppi indugi, risposto sin da subito presente in questa sua prima avventura tra i grandi dove, ad essere sinceri, ha già messo a referto 19 reti e 3 assist in stagione in 32 presenze complessive. Numeri alquanto importanti i suoi e che, non a caso, avevano già attirato il forte interesse da parte di importanti club europei, Milan e Inter inclusi.

A quanto pare però, stando anche a quanto riportato dalla fonte di cui vi abbiamo appena parlato, a poterla fare franca è proprio il Lipsia: club che ha già avviato i primi contatti assieme all’Arsenal. Attualmente, il costo del cartellino di Balogun si aggira attorno ai 25 e i 30 milioni di euro. Ci sono, però, tutti i presupposti per far sì che i tedeschi e i ‘Gunners’ arrivino dal nulla a trovare l’intesa definitiva, visto e considerato che gli inglesi sono a caccia di nuove risorse economiche.

Si riducono a zero, a questo punto, le possibilità di vedere entrambe le cugine milanesi tendere un’altra avanzata offensiva nei confronti dello statunitense.