Dumfries ‘sorpassato’: a luglio il big lascia l’Inter

Clamoroso ribaltone. L’olandese non è più il principale indiziato a dire addio all’Inter. C’è un altro big nerazzurro che può fare le valigie ad un solo anno dal suo approdo

Trascorrono i giorni, passano anche le settimane e i mesi, ma nonostante questo l’Inter si trova a dover fare, ancora, i conti con una situazione economica alquanto precaria. I primi a saperne qualcosa, eccezion fatta per Steven Zhang il quale deve ancora 250 milioni di euro ai propri creditori, sono certamente Marotta e Ausilio.

Sono proprio loro due, non a caso, che nel corso delle ultime sessioni di calciomercato hanno dovuto tirare fuori qualcosa dal proprio cilindro pur di arrivare a compiere qualche importante innesto di valore, ma pur sempre a zero. Pensiamo, ad esempio, alle operazioni che ci portano a fare riferimento ai nomi di Calhanoglu, Mkhitaryan e Onana. Quest’ultimo in particolar modo, infatti, ha saputo rivelarsi fin qui il miglior acquisto portato a termine da parte dei nerazzurri, per giunta a zero.

Nonostante un budget, praticamente, nullo, l’intera dirigenza nerazzurra ci ha creduto più di tutti ed è stata brava ad anticipare le altre pretendenti. Anche vero, però, che le prestazioni fornite nell’ultimo arco di tempo dal camerunense hanno, inevitabilmente, attirato la forte attenzione di tante altre big europee (cosa che invece non si può più dire di Dumfries).

A onor del vero, era proprio l’olandese il candidato numero uno a poter dire addio all’Inter nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva…Anche se, viste le attuali premesse, la situazione è cambiata in modo netto col principale partente che non è più l’ex Psv, bensì l’estremo difensore classe ’96.

Calciomercato Inter, ribaltone sul fronte delle uscite: Onana ‘sorpassa’ Dumfries nella lista dei partenti

Visti e considerati i livelli su cui Denzel Dumfries si è espresso in questi ultimi mesi, di conseguenza, tutte le altre società estere, a maggior ragione quelle inglesi, che avevano riposto il proprio sguardo su di lui hanno, poi, fatto un passo indietro. Lo stesso non si può dire, invece, di Onana, il quale continua ad avere diversi apprezzamenti dalla Premier.

Il camerunense piace, infatti, moltissimo a Manchester United e Chelsea: con questi ultimi che, a onor del vero, hanno già bussato alla finestra nerazzurra un po’ di tempo fa. Sia l’una che l’altra società, non a caso, si sono mostrate particolarmente interessate a voler provare ad acquisire i diritti sulle prestazioni sportive di Onana: estremo difensore che, ad oggi, ha raccolto più clean-sheet di tutti in Champions League (già 6, per la precisione, in appena 10 gare compiendo inoltre il maggior numero di parate).

Insomma, una volta giunti a questo punto, è lui il principale indiziato a poter dire addio all’Inter nel corso dei prossimi mesi, visto e considerato il fatto che i nerazzurri lo hanno rilevato a zero meno di un anno fa e che cedendolo, non al disotto dei 40 milioni chiaramente, ne ricaverebbero una ricca plusvalenza. Questa onerosa cessione può, anche, arrivare nel mese di luglio.

D’altronde, anche per via del proprio percorso compiuto sino a questo momento in Europa, l’Inter non ha più l’obbligo di dover far registrare quel famoso attivo da 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno ma, come già anticipato, dovrà arrivare a compiere ugualmente qualche sacrificio sul mercato.