Ricorso respinto: UFFICIALE, Lukaku salta Inter-Juve

Il belga non potrà prendere parte alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i bianconeri. Respinto il ricorso presentato da parte dei nerazzurri nelle scorse ore

A distanza di un po’ di tempo dal ricorso presentato da parte dei bianconeri, nel quale la Juventus aveva domandato alla Corte d’Appello della FIGC la riapertura della propria curva in occasione dei prossimi match, che ha poi avuto esito positivo coi sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che supporteranno i propri beniamini già contro il Napoli in campionato, l’Inter ha, di conseguenza, deciso di entrare anche lei in azione presentando un proprio reclamo in merito a quanto accaduto nella vicenda Lukaku di poco più di due settimane fa.

Il belga aveva, infatti, rimediato un secondo giallo in seguito all’esultanza, giudicata alquanto polemica, rivolta verso i supporters bianconeri dopo la rete del definitivo 1-1 siglata su rigore. In seguito a ciò, dunque, il giudice di gara, Davide Massa, ha poi deciso di estrarre il cartellino rosso nei confronti di Lukaku, tale da non potergli permettere di prendere parte al match di ritorno. Per il resto, lo abbiamo già accennato. L’Inter ha poi deciso di presentare ricorso sperando di avere gli stessi risvolti positivi che ci sono stati in quello della Juventus ma, a quanto pare, più di qualcosa è andato storto.

Respinto il ricorso dei nerazzurri per Lukaku il belga non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Juve

In questi ultimissimi minuti, è emerso fuori che il ricorso presentato da parte dell’Inter per Lukaku ha avuto esito negativo.

La Corte d’Appello della FIGC ha, infatti, deciso di non dare ragione all’Inter e, di conseguenza, ha respinto il reclamo presentato da parte dei nerazzurri per Lukaku. A rimetterci è il belga con quest’ultimo che, a causa di quella squalifica, non potrà prendere parte a Inter-Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia che andrà in scena nel prossimo mercoledì 26 aprile.