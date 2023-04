“Che affare!”: tutto vero, prendono Brozovic

Annuncio totalmente inaspettato sullo scambio Kessie-Brozovic. Non mancano le sorprese e a parlarne è stato qualcuno che ha già frequentato il mondo Barça

L’estate prossima, per l’Inter e tutta una serie di altri club, si appresta ad essere letteralmente bollente non soltanto dal punto di vista climatico, ma anche sotto l’aspetto del calciomercato. Tra i tanti calciatori dati per partenti, infatti, vi è anche Marcelo Brozovic.

Così come accadrà, con ogni probabilità, ai suoi attuali compagni di squadra Dumfries e Correa, anche il centrocampista croato va verso la separazione assieme ai nerazzurri a fine stagione. In questi ultimi mesi, non a caso, hanno influito in modo particolarmente negativo tutta la serie di infortuni – già tre per la precisione – rimediati dall’ex Dinamo Zagabria, ma che nonostante questo non gli hanno impedito di prendere parte a #Qatar2022 assieme alla Croazia, e lo straordinario rendimento di Hakan Calhanoglu lì in cabina di regia.

Anche in un ruolo del tutto nuovo a lui, infatti, l’ex Milan è prontamente stato in grado di consacrarsi come una piacevole rivelazione lì nelle vesti di play-maker basso. D’altronde, ad aver influito, come già accennato del resto, sono stati inoltre i problemi comportamentali di Brozovic (vedasi le ultime vicende accadute, entrambe, alla vigilia di due importanti match di Champions League, prima col Porto e poi col Benfica).

Insomma, è ormai noto a tutti il fatto che al termine di questa stagione si consumerà l’addio tra il classe ’92 e l’Inter, tutto questo dopo nove lunghi anni e mezzo (fa strano dirlo ma è così). Al momento, non vi sono ancora chissà quali certezze…Anche se, momentaneamente, l’ipotesi più plausibile resta quella del Barcellona, col calciatore che su questo avrebbe già mostrato pieno gradimento. Nel frattempo, ad averne parlato del tutto è stato proprio un ex Barça.

Mateu ammette: “Brozovic è attualmente il miglior giocatore in Europa nel suo ruolo, supera anche Kessie”

Intervenuto direttamente ai microfoni di ‘Sportitalia‘ in esclusiva, l’ex centrocampista del Barcellona, Jofre Mateu, ha da quel momento in poi parlato a proposito di Marcelo Brozovic e di quel potenziale scambio con Franck Kessie.

“Brozovic, personalmente, lo considero attualmente il miglior giocatore in Europa nel proprio ruolo. Cosa ne penso di quello scambio con Kessie? Credo che il Barellona ne beneficerebbe eccome, sarebbero loro a guadagnarci. Anche perché, nel caso in cui Busquets dovesse andarsene, non vedo alcun altro miglior candidato al difuori del croato in quella posizione. L’ivoriano è un gran bel calciatore, attenzione, ma Brozovic mi convince ancor di più e non dimentichiamoci che l’ex Milan stesso deve ancora recuperare un salario dal Barcellona che non otterrà certamente”.