È tornato Lukaku: 3-0 al Castellani e Inzaghi resta agganciato alla Champions

Pagelle e tabellino della gara tra Empoli e Inter andata in scena al Castellani e valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

L’Inter sbanca il ‘Castellani’ con un netto 3-0 trascinata da Romelu Lukaku, autore di una doppietta e dell’assist per il definitivo tris firmato Lautaro.

Primo tempo da sbadigli, l’Inter è un calesse contro un Empoli compatto e pronto a ripartire in contropiede. Una grande occasione per parte: su Cambiaghi è decisivo Handanovic in uscita; nel finale Bellanova sbaglia l’assist per Correa, che ha indovinato i tempi di inserimento, e la palla va fuori dallo specchio. Nel secondo tempo l’Inter alza il ritmo e sale in cattedra Lukaku: il belga la sblocca e poi la chiude ubriacando Ismajli e sfondando la porta con un sinistro potente e preciso. Nel finale serve anche l’assist a Lautaro per il 3-0 definitivo. ‘Big Rom’ è tornato e l’Inter torna a vincere in campionato dopo un mese e mezzo restando agganciata al treno Champions.

Pagelle e tabellino di Empoli-Inter

TOP

LUKAKU – Senza il Lukaku di oggi probabilmente l’Inter non avrebbe vinto neanche con l’Empoli. Grande ‘messaggio’ a Inzaghi in vista del rush finale di stagione, in vista della Juve di mercoledì ma soprattutto del derby di Champions col Milan. Lukaku c’è e ora sarà molto più difficile lasciarlo in panchina.

FLOP (Nessuno)

EMPOLI-INTER 0-3

48′ e 76′ Lukaku, 88′ Lautaro

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 6,5, Ismajli 4, Luperto 4 (72′ Tonelli s.v.), Parisi 5,5; Haas 5 (64′ Grassi), Marin 6,5 , Bandinelli 6 (72′ Vignato s.v.); Baldanzi 6,5; Caputo 6 (80′ Destro s.v.), Cambiaghi 5,5 (64′ Satriano 5). All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic 7; D’Ambrosio 6, de Vrij 6, Acerbi 6; Bellanova 6 (68′ Dumfries 6), Gagliardini 5,5, Brozovic 6 (76′ Barella 5,5), Calhanoglu 6,5 (86′ Asllani 6), Gosens 5,5 (76′ Dimarco s.v.); Correa 7 (68′ Lautaro 7), Lukaku 8. All.Inzaghi

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Var: Banti

Ammoniti: Parisi, Barella