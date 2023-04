Lukaku: “Sto prendendo fiducia. Futuro? Resterei volentieri, ma…”

Le parole del belga dopo aver trascinato l’Inter alla vittoria in casa dell’Empoli: “Questo club mi ha permesso di diventare quello che sono oggi. Felice per Lautaro”

L’Inter asfalta l’Empoli trascinata da un Lukaku in versione 2021: “Sto prendendo fiducia nelle azioni individuali e nelle giocate coi compagni – ha detto il belga a ‘Dazn’ subito dopo il successo al ‘Castellani’ – Sono felice anche per Lautaro perché abbiamo passato un momento difficile. Adesso stiamo ritrovando fiducia davanti alla porta, bisogna continuare così perché è un momento importante per la nostra stagione”.

Lukaku è andato a festeggiare sotto la curva dei tifosi interisti, a conferma del ritrovato feeling: “Ho un ottimo rapporto e ho sempre provato a dare tutto per l’Inter perché mi ha dato l’opportunità di vincere due anni fa. Questo club mi ha permesso di diventare quello che sono oggi. Quante possibilità abbiamo di andare in Champions? Non voglio guardare troppo avanti – ha risposto il belga – Ora è importante la Coppa Italia con la Juventus, guardiamo partita dopo partita”. In conclusione il classe ’93 di Anversa ha dribblato col sorriso l’argomento futuro: “Se resterei volentieri? Sì, ma ragazzi va fatta attenzione su quelle cose perché gli altri… (ride simulando con le mani il gesto del parlare, ndr). Il mio obiettivo è dare il massimo per l’Inter”.