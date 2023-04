Blitz a Milano per Onana: soldi e scambio clamoroso

Una squadra di Premier sta spingendo per arrivare a Onana: sul piatto un’offerta con soldi più uno scambio, che potrebbe far gola all’Inter

L’Inter potrebbe cedere Onana. Tutto dipende, però, dai risultati della stagione in corso, ovvero dal raggiungimento di un piazzamento in Champions. La proprietà reputa André Onana un giocatore fondamentale e su cui puntare anche per le prossime stagioni. Ma sa anche che l’ex Ajax potrebbe risolvere molti guai finanziari del club, dato che è arrivato a zero e una sua cessione garantirebbe un’enorme plusvalenza.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, i nerazzurri potrebbero dunque dover rinunciare al portiere camerunense, che al momento è l’uomo più richiesto sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe pronnto a un’offerta difficile da rifiutare.

Come raccontanto in un nostro precedente pezzo, il Chelsea potrebbe muovere un assalto organizzato ad Onana, costringendo l’Inter, che ha bisogno di vendere, a privarsi di uno degli elementi più funzionali della formazione. Onana ha salvato l’Inter in tante partite importanti. E se ne sono accorti anche al Chelsea. Infatti gli osservatori dei Blues hanno visionato Onana nelle partite di Champions e nell’andata dei quarti di Coppa Italia. Anche domani, secondo la Gazzetta, alcuni emissari del club inglese seguiranno il camerunese in campo contro la Juve. Ecco cosa scrive la Gazzetta: “Intermediari incaricati dai londinesi entreranno nella sede di Viale della Liberazione per spiegare quanto il camerunese piaccia e fin dove il Chelsea potrà spingersi per lui. La novità è che il club inglese, oltre a un assegno, è pronto a mettere sul piatto Kepa“.

Onana al Chelsea: soldi più scambio per convincere l’Inter

Secondo alcune indiscrezioni, il Chelsea sarebbe pronto a investire soldi (almeno 25 milioni) e a proporre uno scambio (offrendo il cartellino di Kepa), per vincere tutte le concorrenti e strappare Onana all’Inter. L’affare è intrigante ma c’è qualche problema di fondo. Kepa prende 8 milioni netti a stagione e sarebbe dunque fuori budget. Per onana, insomma, i nerazzurri accetterebbero solo cash. La richiesta dovrebbe essere di almeno 40 milioni.

Al di là dell’ingaggio proibitivo, il ventottenne spagnolo non è un profilo che intriga troppo l’Inter. Il portiere nato calcisticamente nell’Athletic Bilbao, e noto sopratttutto per il suo trasfeimento nel 2018 al Chelsea per 80 milioni di euro (costo che lo ha reso diventando il portiere più costoso nella storia del calcio), non è condsiderato ai livelli di Onana. Anche se è un portiere di grande esperienza internazionale e che è stato un nazionale spagnolo (ha giocato con la Spagna al campionato mondiale del 2018), negli ultimi anni non si è distinto per sicuezza fra i pali.

Chelsea non è disposto ad arrendersi. Vuole André Onana dopo averlo valutato come il miglior portiere sulla piazza per qualità-prezzo. L’alternativa sarebbe Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia. Ma Onana è in cima alla lista dei desideri dei Blues.

Vicario, Carnesecchi e Di Gregorio come possibili eredi

Kepa non è assolutamente un portiere da disprezzare. Se non fosse forte non sarebbe titolare tra i pali di Stamford Bridge. Ma l’Inter non sembra disposta a riflettere sulla prospettiva di uno scambio (più soldi) per Onana. Il basco è considerato un portiere non adatto alle esigenze.

Ciononstante il club si sta guardando intorno. Onana è un leader, piace ai tifosi e alla dirigenza, ma può portare nelle casse un grande guadagno. E visto che monetizzare è quasi un obbligo per Zhang, il camerunese potrebbe essere sacrificato. Ad Ausilio piace parecchio Guglielmo Vicario dell’Empoli.

Baccin è stato visto discutere proprio con il portiere dell’Empoli prima della sfida fra l’Inter e i toscani di qualche giorno fa. E la chiacchierata è stata interpretata da molti come un chiaro indizio di mercato. Altri nomi che piacciono sono quelli dell’ex Di Gregorio, che sta facendo benissimo al Monza, e Carnesecchi della Cremonese, su cui però ci sono anche la Juve è il Napoli.