Non solo Onana, il Chelsea vuole un altro big: 80 milioni più Lukaku

Il portiere nerazzurro non è l’unico pallino della dirigenza dei ‘Blues’, intenzionati a sfruttare la carta del centravanti belga per un’altra operazione di lusso

Strana e incomprensibile. Questi sono gli unici due attributi che meglio descrivono la stagione del Chelsea. Uno dei club più ricchi del pianeta, rilanciato dalla proprietà di Todd Boelhy dopo l’egemonia di Abramovich, che ha investito svariate centinaia di milioni sul mercato soltanto per garantire la massima competitività anche in Europa, spazzato via da una serie di risultati deludenti. In primis in Premier League, anche contro realtà di piccolo calibro non necessariamente incluse nel calderone delle pretendenti al titolo di Campione d’Inghilterra.

Ora la società ha un obiettivo ben chiaro: arrancare fino al termine della stagione come meglio si può per poi programmare subito quella a seguire. Con tanto di nuove operazioni di primaria importanza, da sottoporre all’attenzione del nuovo tecnico che già nelle prossime ore potrebbe essere presentato per prendere il posto del tecnico ad interim Franck Lampard, stanziato dopo l’esonero di Graham Potter. Di recente è saltato fuori il nome di André Onana, portiere dell’Inter, affinché possa prendere il posto di un poco convincente Edouard Mendy, con lo spagnolo Kepa che fungerebbe da alternativa. Al contempo, però, ciò che disturba è l’assenza di un centravanti di spessore. Né Kai Havertz né Joao Felix così come Raheem Sterling hanno le caratteristiche tecniche da bomber di razza, ma sono più che altro rifinitori di spinta. Tantomeno la dirigenza vuol contare sul rientrante Romelu Lukaku, il quale verrà certamente rigirato in prestito al club nerazzurro oppure destinato ad una nuova avventura europea. In quest’ottica, infatti, il suo cartellino potrebbe essere adoperato come contropartita tecnica da sfruttare per il raggiungimento di uno dei calciatori più seguiti del momento: Victor Osimhen.

Calciomercato, il Chelsea stuzzica Osimhen: risposta fulminea del Napoli

Sebbene il Napoli non abbia alcuna intenzione di cederlo ad una diretta rivale europea, il costo stimato per il cartellino del nigeriano – attuale miglior marcatore della stagione di Serie A – è di circa 150 milioni di euro. Parola del presidente Aurelio De Laurentiis, chiuso a qualsiasi sconto o prezzo di favore.

Il Chelsea dovrebbe dunque stanziare in favore dei partenopei almeno altri 80 milioni di euro per pareggiare le richieste, lasciando troppi dubbi sulla buona resa fisica e mentale di quello stesso Lukaku che nella sua annata di rientro a Milano non ha dimostrato tutto il suo valore. Difficilmente De Laurentiis vorrà scendere ad un compromesso simile, troppo rischioso anche se remunerativo.