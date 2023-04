Niente Inter, ha scelto la big europea: “Accordo raggiunto”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro del bomber finito di nuovo nel mirino della dirigenza nerazzurra

L’Inter ha bisogno di definire alcune operazioni di mercato prima di poter dire d’essere pronta per affrontare la nuova stagione con il piglio della vincente. A dare man forte a questa teoria sono gli ingenti ricavi ottenuti grazie al passaggio del turno verso la semifinale di Champions League da disputare contro i rivali storici del Milan, ma anche qualche uscita di sostanza potrebbe garantire a Steven Zhang la giusta forza economica per ridimensionare l’organico.

Ci sarà qualcosa da sistemare soprattutto fronte offensivo. Romelu Lukaku dovrà dire alla sua temporanea avventura in nerazzurro dopo il burrascoso ritorno e qualche prestazione deludente, facendo ritorno al Chelsea da dove verrà poi nuovamente smistato perché chiunque esclude la sua permanenza in Premier League. Al suo posto la dirigenza ha sondato profili come Mateo Retegui del Tigre e Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, che restano ancora oggi in pole al di sopra di altri come Gianluca Scamacca. Intanto preoccupa anche la posizione di Joaquin Correa: il centravanti argentino ha dato un segnale importante con lo squillo nel ritorno del quarto di finale contro il Benfica, ma per Giuseppe Marotta è ancora troppo poco per dimostrare di essere degno di permanenza. Senza di lui sarebbe quindi necessario un doppio colpo: Roberto Firmino appariva come una delle soluzioni a parametro zero più gustose.

Calciomercato, addio alla pista Firmino: Xavi supera tutti

Il fantasista brasiliano ha dato da poco conferma di non voler rinnovare il proprio contratto con il Liverpool e sarà dunque ufficialmente svincolato la prossima estate, a caccia di nuove prede.

L’Inter avrebbe le carte per poterlo convincere a restare, salvo riadeguamento minimo dell’ingaggio per pareggiare le necessità salariali. Chi invece preferirebbe non fare troppi sconti è il Barcellona. I catalani, al netto di una situazione economica non propriamente florida visti i disguidi interni sul ‘caso Negreira’ e la delicata gestione del monte ingaggi, stimato Firmino e vogliono chiudere quanto prima l’accordo di annessione. Secondo la stampa inglese del ‘Daily Mail’ sarebbe già stata raggiunta l’intesa tra le parti e sembra mancare un nonnulla alla stipula del nuovo contratto che trascinerà il brasiliano a corte di Xavi.