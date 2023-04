Inter-Juve, forfait alla vigilia: “Problema alla caviglia”

By

Un problema alla caviglia blocca l’attaccante: Allegri ha annunciato il nome del calciatore che non giocherà contro l’Inter in Coppa Italia

Ci sarà Romelu Lukaku, graziato da Gravina dopo l’espulsione conseguente all’esistenza nella partita di andata della semifinale di andata in Coppa Italia, ma nella Juve non ci sarà Dusan Vlahovic, bloccato da un problema alla caviglia. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre-match.

Vlahovic si ferma ancora. Durante la conferenza stampa un giornalista ha chiesto ad Allegri notizie sulle condizioni di Bremer, e a sorpresa l’allenatore ha comunicato l’assenza dell’attaccante serbo. “Per quanto riguardo la formazione devo decidere. Sicuramente giocherà Perin. Avevo scritto Vlahovic, ma oggi ha preso una distorsione alla caviglia e difficilmente sarà della partita“.

“Stanno tutti abbastanza bene“, ha detto ancora il tecnico livornese. “Dopo un periodo normale di appannamento, Miretti, che è un 2003 che ha già fatto più di 30 partite alla Juventus, sta tornando in una buona condizione. Così come Iling, che a Lecce si era fatto male. Mi sembra di nuovo centrato. Ma fa parte di un normale percorso di crescita di questi ragazzi più giovani“.

Vlahovic out contro l’Inter per un problema alla caviglia

Oltre a Kean già infortunato, quindi Allegri dovrà fare a meno anche di Vlahovic, salvo un miracolo recupero dell’ultima ora. Dovrebbe partire titolare Milik, con Di Maria alle spalle. Ma Allegri potrebbe anche giocare con Di Maria falso nueve.

Pogba non dovrebbe partire dal primo minuto. “Sta meglio, secondo me domani potrà fare un pezzetto di partita”, ha spiegato Allegri. Il tecnico juventino è comunque convinto di poter vincere. “Sempre Inter-Juve. Una bellissima partita, una semifinale di ritorno di coppa, entrambe le squadre si giocheranno la finale. Dovrà essere una bellissima serata di calcio, di sport. Speriamo di andare in finale, faremo il possibile“.

Inzaghi dovrebbe schierare Onana in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. Dumfries a destra. Dimarco a sinistra. Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella a centrocampo. Lautaro in avanti, affiancato da Dzeko o Lukaku.

Lukaku in campo? Per il giurista la grazia è un provvedimento poco ortodosso

L’avvocato Paco D’Onofrio, intervistato ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY, ha parlato della situazione giudiziaria della Juve e della grazia a Lukaku. Riguardo la Juve, l’avvocato ha spiegato di non credere che il club patteggerà, dato che il patteggiamento potrebbe essere letto come una dichiarazione di responsabilità.

Poi, su Lukaku, l’intervistato ha cercato di chiarire dal punto di vista giuridico l’intervento di Gravina: “Formalmente è stata una grazia, ma in realtà è un provvedimento di annullamento. La grazia prevede un inizio di esecuzione della sanzione, che qui non c’è stato. E soprattutto un congruo lasso di tempo tra la pronuncia della giustizia sportiva e il provvedimento di clemenza del presidente federale. E qui si parla di poche ore“. Il problema per D’Onofrio è che il provvedimento smentisce gli organi di giustizia sportiva della FIGC.

In pratica D’Onofrio ha parecchie riserve sulla grazia concessa a Lukaku da Gravina, almeno dal punto di vista amministrativo. A ogni modo Big Rom sarà disponibile per la sfida di Coppa Italia. Probabilmente scenderà in campo dal primo minuto, anche se Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione iniziale.