L’infortunio stravolge i piani mercato dell’Inter: dirigenti in ansia

La storia si ripete. Ancora una volta, prima di affondare il colpo, un infortunio mette in crisi i piani di mercato dell’Inter

Il nuovo stop di un attaccente e la notizia di conseguenze che mettono a rischio il finale di stagione agitano i dirigenti interisti. Già era successo. Due anni fa l’Inter fu vicinissima all’ingaggio di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997. Nell’estate del 2021 sembrava infatti che fosse tutto pronto per il passaggio di Thuram dal Borussia M’gladbach all’Inter. C’era l’accordo con il club e quello con il giocatore. La società tedesca lo aveva ingaggiato l’anno prima per 12 milioni di euro dal Guingamp ed era pronta a vendere il ragazzo all’Inter per 15.

Nel dicembre di quell’anno Thuram era stato squalificato per sei giornate per aver sputato su Stefan Posch, giocatore dell’Hoffenheim. Ma all’Inter avevano notato altro, al di là del suo carattere irascibile: Marcus dimostrava grande fisicità e dinamismo, sembrava dunque un ottimo investimento per l’attacco nerazzurro. A poca distanza dall’inizio della stagione 2021-22, durante il match con il Bayer Leverkusen, Thuram subì però la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, e quell’infortunio lo tenne fermo per quasi tutta l’annata. L’Inter valutò perciò l’acquisto come rischioso e fece saltare l’affare per prendere Correa dalla Lazio. Con il beneplacito di Simone Inzaghi, ovviamente, che vedeva nel Tucu un acquisto importante per l’attacco interista…

Tuttavia, nella stagione successiva, Thuram dimostrò di aver recuperato alla grande: raggiunse il suo apice atletico e tecnico e toccò la doppia cifra realizzativa tra campionato e coppa nazionale già nell’ottobre del 2022. Marotta e Ausilio, ovviamente, cominciarono a mangiarsi le mani, perché ormai sul figlio di Lilian c’erano tante altre squadre pronte a investire.

L’infortunio che mette in crisi i piani del mercato interista: si è rotto di nuovo Thuram

A fine stagione Thuram si libererà a zero, e Marotta punta forte sul ragazzo già da parecchi mesi. L’infortunio recentemente subìto mette però in ansia il ds e stravolge i piani di mercato: i tempi di recupero sono incerti. Come si apprendere da una nota ufficiale pubblicata dal club tedesco sui propri canali, Thuram ha rimediato un infortunio all’adduttore nella partita casalinga contro l’Union Berlino.

Putroppo non si conosce ancora la gravità dell’infortunio, ma non è da escludere che la sua stagione sia finita. Questo stop di Thuram non pregiudica l’eventuale acquisto a zero da parte dell’Inter, ma fa sorgere comunque alcuni dubbi. La dirigenza nerazzurra è preoccupata sulla tenuta fisica del francese. Marcus è molto sfortunato o molto delicato: due sono le cose.

In tutta la seconda parte della stagione, cioè da dopo il Mondiale, le prestazioni del figlio d’arte francese non sono state cosi scoppientanti come in autunno. E poi c’è da considerare il prezzo dell’investimento: per convicere l’attaccante a trasferirsi a Milano l’Inter dovrà proporre un ingaggio alto, in modo da non perdere contro le blasonate pretendenti pronte a portarlo via. Squadre di un certo livello, come il Barcellona, il Bayern Monaco, l’Atletico e la Juventus.

Si ferma Marcus Thuram: Inter in ambascia

Thuram rappresenta l’occasione di mercato più importante per i nerazzurri. Semza soldi da spendere, è questa l’opzione di ingaggio più allettante. Da tempo è stato confermato che il rinnovo col Borussia non avverrà. Ma l’occasione ha allertato anche altre big italiane e straniere.

Pare che l’attaccante francese di origini guadalupensi vorrebbe andare al Barcellona. Ma sarebbe anche frenato: in Catalogna potrebbe finire in panchina. Dal punto di vista economico, le offerte migliori arriveranno dalla Premier League o dal Bayern Monaco.

Ma per Inter può giocare il rapporto di reciproca stima fra le parti sorto già qualche anno fa. Thuram conosce e apprezza l’Inter (l’aveva già scelta in passato) e l’Inter ha dimostrato di volere fortemente Thuram. E su questo punto Marotta proverà a battere, infortunio permettendo.