Incontro con gli agenti: 35 milioni, la Juve ‘avvisa’ Inter e Milan

I bianconeri restano a caccia del potenziale erede di Vlahovic che questa volta può anche arrivare direttamente dalla Bundesliga. C’è già stato un primo summit a Torino tra le due parti

Complice una stagione alquanto carente sia dal punto di vista fisico che realizzativo, dove ha influito inevitabilmente la pubalgia accusata dal serbo e che l’ha tenuto fermo per un bel po’ di mesi, Dusan Vlahovic è da quel momento in poi finito nel mirino dei tifosi bianconeri per via della scarsa vena realizzativa che ha mostrato in quest’annata.

A certificarlo è proprio la sua tabella statistica, dalla quale si evince che il classe ’00 ha messo a referto in stagione 11 reti e 4 assist complessivi, a tal punto che la sua ultima marcatura messa a segno in Serie A risale ormai allo scorso 7 febbraio in occasione della doppietta rifilata alla Salernitana, una di queste giunta su calcio di rigore. Visto e considerato, inoltre, che il Vlahovic che abbiamo potuto osservare fino a questo momento a Torino è stato in tutto e per tutto differente da quello che si era potuto ammirare in precedenza a Firenze, in tanti si son detti del parere che ciò che ha fatto più male al serbo è stato lo stile di gioco prediletto, principalmente, da Massimiliano Allegri.

Ad ogni modo, mai come prima d’ora ci sono stati così tanti punti interrogativi sul futuro del centravanti nato a Belgrado. Il suo avvenire resta, infatti, ancora del tutto da decifrare. Data, però, la sua scarsa concretezza sotto porta e l’attuale situazione che la Juventus sta affrontando quest’oggi dal punto di vista societario, dove occorrerà d’altronde un taglio netto sul monte ingaggi, gli stessi bianconeri stanno ora come ora optando per l’idea di arrivare a cederlo nel corso della prossima estate.

Chi però al suo posto? E’ questo ciò che si stanno domandando in questo momento il Ds bianconero Federico Cherubini e i suoi…Anche se, a quanto pare, un primo nome è già sorto fuori, a tal punto che è già avvenuto un primo incontro tra le due parti, a cui hanno contribuito, chiaramente, anche gli intermediari del diretto interessato. Stiamo parlando – con ogni probabilità, ed ora vi diciamo il perché – di Noah Okafor, profilo che piace particolarmente al Milan ma, sotto sotto, anche all’Inter.

Calciomercato, la Juve pensa al piano per anticipare Milan e Inter per Okafor: già avvenuto il summit a Torino

Proprio come informano i colleghi di ‘Calciomercato.it‘, meno di quarantott’ore fa è avvenuto un primo incontro a Torino, più precisamente nella sede bianconera, tra gli agenti di Noah Okafor e la Juventus.

I rappresentanti del serbo, niente meno che gli intermediari appartenenti all’agenzia ‘Sport360‘ – che tra le tante cose cura anche gli interessi di calciatori del calibro di Toni Kroos e Timo Werner, quest’ultimo ricercato in passato anche dalla Juventus – hanno fatto visita alla ‘Vecchia Signora’ nel quartier generale bianconero, verosimilmente, per poter discutere sui diritti alle prestazioni sportive del centravanti svizzero.

Diciamo questo, se non altro, per il fatto che Okafor è uno dei calciatori che, quest’oggi, fa maggiormente gola a diversi club europei e, complice anche la situazione che la Juve sta affrontando dal punto di vista del proprio reparto avanzato – dove oltre al solo Vlahovic vi sono anche i casi riguardanti Kean e Milik che non stanno certamente dando ulteriori garanzie né sotto l’aspetto del rendimento in campo né tantomeno sul piano fisico – la stessa dirigenza della ‘Vecchia Signora’ potrebbe, molto probabilmente, aver già adocchiato il suo nome.

Non è affatto escluso, quindi, che tra i colloqui avvenuti recentemente tra le due parti non si sia discusso anche a proposito del centravanti di attuale proprietà del Salisburgo, reo di aver già messo a referto in quest’annata 10 reti e 5 assist assieme agli austriaci con la sua stagione che è, però, terminata anzitempo a causa dell’infortunio rimediato all’incirca una decina di giorni fa nella Bundesliga austriaca e che gli è costata la frattura del metatarso. Per il resto, oltre ad avere un contratto con data di validità sino al prossimo giugno 2024, Okafor beneficia già di una valutazione attorno ai 35 milioni di euro pur essendo, anche lui, un classe ’00. Questa la cifra che occorrerà dunque ai bianconeri per strapparlo, nel caso in cui loro vogliano affondare a tutti gli effetti il colpo, a Milan e Inter.