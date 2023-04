In pole per il post Inzaghi: accordo e firma prima della Juve

Prima della partita con la Juve potrebbe arrivare l’importante discussione per trovare un accordo tra club e allenatore: l’Inter studia la situazione a relativa distanza

Il Bologna vorrebbe formalizzare il prima possibile la conferma di Thiago Motta: prima della sfida contro la Juve il presidente Saputo spingerà per trovare un accordo con l’oriundo per prolungare la sua permanenza in rossoblù. Attualmente Motta ha un altro anno di contratto, e il club vorrebbe blindarlo. Ovviamente il Bologna sa che Thaigo Motta potrebbe essere stato già raggiunto da altre offerte da parte di squadre più blasonate, fra cui l’Inter.

Nella giornata di venerdì, secondo La Gazzetta dello Sport, Joey Saputo dovrebbe arrivare in città. L’ipotesi è che il presidente voglia organizzare un incontro con Thiago Motta per trovare un accordo sul rinnovo prima della gara di campionato contro la Juve. Quindi, dopo aver parlato con l’ammonistratore delegato Ferrucci e il ds Di Vaio, con Thiago Motta discuterà anche con il presidente, per chiarire la sua posizione. Pare che possano esserci richieste precise da parte di Thiago Motta: l’oriundo potrebbe restare a Bologna solo nel caso di garanzie a proposito di un progetto sportivo condiviso.

Motta vuole che il Bologna cresca e che possa competere per l’Europa. Finora è arrivato all’ottavo posto, ma l’obiettivo per l’anno prossimo è occupare un piazzamento che garantisca l’accesso all’Europa League o anche qualcosa in più. Su questo punto club e tecnico ragioneranno. Nella reciproca consapevolezza che Motta potrebbe trovare avventure più stimolanti altrove. Al PSG, per esempio, o molto più probabilmente all’Inter, dove i dirigenti lo tengono in considerazione come prima scelta in caso di divorzio con Simone Inzaghi.

Per Motta si è parlato molto di un interessamento dell’Inter. Si gioca quindi a carte quasi scoperte. Ma non è da escludere a priori la suggestione PSG. L’italo-brasiliano è molto rispettato a Parigi, dove ha chiuso la carriera da giocatore e ha già allenato le giovanili del club.

A sorpresa Thiago Motta e il Bologna potrebbero anche continuare insieme per un altro anno. Forse Motta non vuole aspettare l’Inter, oppure crede che nella prossima stagione il suo attuale club possa crescere ulteriormente e dargli altre soddisfazioni. Nonostante le tantissime voci su un possibile accordo fra l’Inter e l’ex eroe del Triplete, Motta non ha ancora deciso cosa fare.

E se il Bologna riuscirà a dare garanzie al tecnico in ottica Europa, Thiago potrebbe anche allontanare l’Inter definitivamente. Come andrà a finire? Molto dipende anche da come l’Inter concluderà la stagione. Con il quarto posto in campionato e una coppa in bacheca, Simone Inzaghi potrebbe anche ribaltare tutte le previsioni e confermarsi sulla panchina nerazzurra.

Quella di Inzaghi è stata una stagione fatta di alti e bassi, con prestazioni eccitanti e cocenti delusioni. Così, nonostante il fatto che la squadra sia in finale di Coppa Italia e di Champions League, c’è ancora malcontento attorno ad Inzaghi. E già stasera contro la Juventus il tecnico piacentino si gioca la permanenza sulla panchina nerazzurra.

La dirigenza interista sta già pensando a dei sostituti: Thiago Motta è ancora in pole, ma si monitorano anche Sergio Conceição, Italiano e Juric.