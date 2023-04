Allegri furioso, scontro con Marotta e Baccin: “Siete delle m***e”

“Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”. Ecco che cosa avrebbe detto Allegri, rivolto a Marotta e a Baccin, al termine della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Secondo la Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri si sarebbe lasciato andare a dei duri sfoghi dopo la sconfitta al Meazza contro l’Inter. Subito, nel sottopassaggio, avrebbe apostrofato con pesanti offese Baccin e Marotta, poi, nel suo spogliatoio, avrebbe continuato gridando con i suoi giocatori. La Gazzetta scrive che Allegri potrebbe aver rimproverato tutti gli juventini, usando anche in questo caso parole molto dure per denunciare la brutta prestazione e per la sconfitta.

Poi, tornando a concentrarsi sull’Inter, Allegri avrebbe detto ai suoi: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”. La Gazzetta si domanda se qualcuno degli ispettori federali possa aver sentito le dure parole di Allegri contro i dirigenti intisti. E se, di conseguenza, questa roba finirà sul referto arbitrale. “Di sicuro non c’è Inter-Juve che si rispetti senza liti e polemiche. E anche stavolta qualcosa è successo, sebbene lontano dalle tv“, si legge sulla Gazzetta.

La sconfitta brucia. Ed è dunque naturale che un tecnico sia arrabbiato e deluso al termine di una semifinale persa. Ciò che sembra meno normale è il livore con cui il tecnico della Juventus abbia attaccato i due dirigenti interisti. Non solo non è riuscito a trattenersi, ma poi, davanti alle telecamere, si è anche preoccupato di mostrarsi sereno e calmo. Fra le altre cose, ha fatto anche i complimenti all’Inter.

Qual è il vero Allegri? Quello del sottopassaggio e dello spogliatoio: nervoso, irascibile e un po’ irrispettoso? O quello che sorride in tv, sempre pronto a mediare o a stemperare le polemiche?

Massimiliano Allegri ama urlare e buttarsi a capofitto nei litigi. Non è certo la prima volta che eccede. Giustamente il tecnico livornese si sente sotto pressione. Si era già intuito domenica sera dopo la partita contro il Napoli, quando era stato beccato in un video in cui diceva: “Ammazza, avete vinto uno scudetto”, in maniera ironica. E al suo fianco c’è sempre quell’altro campione dello “stile-Juve”, il vice Landucci, squalificato per aver detto a Spalletti “pelato di m…” e “ti mangio il cuore”.

Al Meazza Allegri sarebbe esploso subito dopo il fischio finale. Nel sottopassaggio se l’è presa prima con il dirigente dell’Inter Dario Baccin e poi con Beppe Marotta. Baccin era stato multato perché era sceso in campo a fine partita all’andata, nei momenti più critici, cioè dopo la doppia espulsione di Handanovic e Lukaku.

E Allegri, forse, voleva rimproverare qualcosa a Baccin. La Gazzetta racconta di un Allegri furioso, che ha inveito un po’ contro tutti e se l’è presa perfino con Beppe Marotta, con cui ha lavorato per anniz in armonia, alla Juventus. Infine sarebbe arrivato a parlare male contro i nerazzurri, lasciandosi andare a offese anche piuttosto colorite.