Il ‘nuovo Dybala’ per l’Inter: affare da 20 milioni

Il fantasista è conteso tra quattro big di Serie A fra cui i nerazzurri di Inzaghi, il club fissa il prezzo e spera nella buona riuscita dell’affare

Era da poco stato scartato dalla Juventus con grande rammarico per l’intero movimento bianconero, quando l’Inter ha tentato in tutti i modi di avvicinarsi silenziosamente a lui nella sessione estiva di mercato dell’anno passato. Poi una serie di circostanze avverse hanno vanificato l’impegno e il desiderio di Giuseppe Marotta di compiere l’ennesima impresa sportiva, finché la dirigenza nerazzurra non ha chiuso definitivamente la trattativa con la sua entourage. Infine l’approdo alla Roma di José Mourinho, con il quale è scattata la scintilla di un feeling fortissimo.

Paulo Dybala è letteralmente il gioiello della Capitale. Ci ha messo poco a rapire i cuori del popolo giallorosso, per farli suoi. A suon di giocate brillanti, tanti ultimi passaggi e grandi reti da fuoriclasse. Addirittura da diventare il miglior marcatore della Roma, a fronte di un momento poco felice di Tammy Abraham. Già questo è sufficiente per etichettarlo come il vero, grande colpo di mercato di Tiago Pinto. E l’occasione sfuggita per l’Inter. Ma è tempo di rialzare la testa e dimenticare. Oppure, più semplicemente, fiondare le attenzioni su un profilo simile al suo. Più giovane, ma con la stessa propensione tecnica e la medesima incisività. Tommaso Baldanzi rappresenta il futuro dell’Empoli e della Nazionale italiana. Un diamante ancora grezzo, pronto per essere smussato a dovere. Pronto per il salto di qualità definitivo in una delle tante realtà italiane che farebbero carte false per averlo in squadra. Inter compresa.

Calciomercato, Baldanzi fa tremare le big di Serie A

Vent’anni appena compiuti ma Baldanzi gioca a pallone come se ne avesse trentacinque. Con la giusta maturità e una fresca inventiva. Sia in fase di rifinitura per i compagni, sia sottorete.

Certo l’Empoli non se la sta passando benissimo nell’ultimo frangente di campionato con soli 7 punti maturati nelle ultime partite del girone di ritorno, ma lui resta comunque il migliore tra i suoi. Trascinatore. Il suo obiettivo, per il momento, resta quello di garantire alla formazione di Cristiano Zanetti la salvezza, con la vicinanza al Verona che preoccupa. Dopodiché si potrà anche parlare di mercato.

Le richieste dell’Empoli svariano intorno ai 20 milioni di euro e c’è come il sentore che si procederà a una vera e propria asta per il suo cartellino, da destinare al miglior offerente. Oltre all’Inter si sta facendo avanti con decisione anche il Milan, che di trequartisti ne va ghiotta e ha bisogno di riscattare il flop De Ketelaere con Brahim Diaz ancora con un piede verso il Real. Da non trascurare neppure Napoli e Roma. La stessa Roma di Dybala. Per un bis sulla trequarti? Tutto può accadere.