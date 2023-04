Onana-Maignan: saranno gli ultimi derby? Più di 100 milioni dalla Premier

Inter e Milan giocheranno le due semifinali di Champions League affidandosi a due portieri che finora hanno fatto benissimo: André Onana e Mike Maignan. E non è un caso che entrambi siano finiti nel mirino delle big della Premier League

Grazie alle parate di Onana e Maignan, le due squadre milanesi hanno ottenuto il pass per le semifinali di Champions. Mike Maignan è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma. Nessuno ci credeva fino in fondo, ma da subito il francese ha mostrato di essere un portiere completo, forse il migliore in Serie A. Mike è un portiere reattivo, bravo a giocare con i piedi e di grande personalità.

André Onana, arrivato in estate a costo zero per essere il vice Handanovic, si è preso l’Inter donando sicurezza al reparto arretrato dopo un inizio stagione sconfortante (con lo sloveno fra i pali). Le statistiche della stagione parlano di quarantasette parate, diciotto goal subiti, sette clean sheet, due rigori subiti, zero parati. Per Maignan, le parate sono trentaquattro, le reti incassate sono quindici, i clean sheet sei, i rigori subiti 2 e ce n’è anche uno parato.

Naturale, dunque, che i due portieroni siano attesi come grandi protagonisti per il finale di stagione e soprattutto nel doppio derby di Champions. Potrebbero anche essere protagonisti sul mercato. Malgrado il loro alto rendimento, entrambi potrebbero lasciare Milano. Su Onana c’è il forte e ormai dichiarato interesse del Chelsea, mentre per Maignan si possono muovere le altre big di Premier: Tottenham, Manchester United e Newcastle. La valutazione del camerunense è di almeno 40 milioni. Il francese vale una cifra simile, ma il Milan non prenderà in considerazione offerte sotto i 60 milioni. Anzi, in Inghilterra scrivono già che per Maignan, in caso di asta, potrebbe essere battuto record che ha segnato il trasferimento di Kepa al Chelsea che è di 80 milioni.

Proprio Kepa è uno dei nomi che vengono accostati all’Inter per quanto riguarda una trattativa imbastita dal Chelsea per arrivare all’ingaggio di Onana. I Blues vogliono fortemente André Onana e l’incontro di cui vi abbiamo parlato i giorni scorsi c’è effettivamente stato. Un primo, cauto passo di una trattativa che si preannuncia comunque complicata. Pare che il Chelsea abbia offerto Kepa più una decina di milioni. Ma l’Inter avrebbe già risposto di no. Ausilio e Marotta sono anche disposti a cedere Onana ma solo in cambio di 40 milioni di cash o di un’offerta da 30 più un’altra contropartita gradita al club. L’idea sarebbe quella di segnare una grossa plusvalenza e poi investire una ventina di milioni per prendere Guglielmo Vicario.

Chi è meglio fra Onana e Maignan? A livello tecnico, il francese sembra avvantaggiato. Non a caso, il milanista è stato nominato miglior portiere della Serie A 2021-2022. E senza ombra anche in questa stagione sta dando il meglio di sé, con parate spettacolari e una gestione brillante della zona di competenza. A penalizzare il francese sono i continui problemi fisici. Anche quest’anno, per un problema al polpaccio, Maignan è stato fermo ai box per troppo tempo. Ecco perché, molto probabilmente, quel premio andrà a assegnato a un collega, quest’anno. A Onana? Se il camerunense continuerà a far bene, sarà di certo celebrato per le sue prestazioni. Ecco perché l’estremo difensore dell’Inter può concorrere al posto di miglior portiere della stagione. Ma attenzione a Vicario…

Riguardo al mercato, i Blues potrebbero tentare l’Inter inserendo nell’affare Chalobah, un difensore che farebbe molto comodo ai nerazzurri. Ausilio segue il sierraleonese naturalizzato inglese già dall’anno scorso. Per l’Inter, il ventitreenne potrebbe essere un ottimo erede per Skriniar. Quindi, se il Chelsea aprisse davvero all’inserimento di Chalobah, l’Inter potrebbe abbassare le sue pretese economiche per il portiere. Un altro giocatore dei Blues che piace è il centrocampista Loftus-Cheek. Ma in quel caso all’Inter arriverebbe solo un conguaglio da 10 milioni.