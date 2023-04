“Agiremo di conseguenza”: Marotta su Lukaku, mercato e stagione

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match tra Inter e Lazio valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A

“Peccato per lo Scudetto, ma la stagione è positiva”. Lo ha detto Beppe Marotta a ‘Sky Sport’ prima della sfida con la Lazio che, per l’Inter, sarà fondamentale in ottica corsa alla zona Champions. Con il successo dell’Atalanta in casa del Torino, i nerazzurri sono scivolati al settimo posto. Oggi, quindi, sono ressoché obbligati a prendersi i tre punti.

La qualificazione in Champions farebbe la differenza sulle strategie di calciomercato della prossima estate: “Noi, come tanti altri club italiani, siamo in perdita. Quindi ci muoveremo con logica conseguenza – ha ribadito l’Ad interista – L’analisi sull’annata la faremo a fine anno, ma ad oggi è positiva. Siamo fuori dalla lotta scudetto, però straordinariamente e anche inaspettatamente siamo molto avanti in Champions. Questo è un risultato mportante pure a livello economico. Senza dimenticare la Coppa Italia”.

Marotta: “Conferma Lukaku? Ci sono due fattori importanti”

Per la quinta volta consecutiva in Serie A, Inzaghi si affida di nuovo a Lukaku (con Correa) che ad Empoli ha risolto la gara dimostrando di essere tornato su buoni livelli: “Il suo amore per il club e per la città sono presupposti importanti per una sua conferma”, ha sottolineato Marotta a proposito del possibile rinnovo del prestito del bomber belga.

“Dal 30 giugno sarà di nuovo un calciatore del Chelsea, poi valuteremo tutti insieme nel club – ha aggiunto il CEO dell’Inter in conclusione – Adesso sottolineo la sua grande professionalità e il suo grande senso di appartenenza, due fattori importanti come quelli tecnici e agonistici”.

Su Lukaku si è espresso pure Lautaro: “Romelu sta lavorando tanto dopo l’infortunio gravissimo – le parole dell’argentino al microfono di ‘Dazn’ – Abbiamo bisogno di lui come di tutti in questo finale di stagione”.