Formazioni UFFICIALI Inter-Lazio: Inzaghi col tandem di campionato

I ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ nella sfida valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match tra Inter e Lazio di scena al ‘Meazza’ e valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A.

Inzaghi si affida all’ormai consueto tandem d’attacco del campionato, Lukaku-Correa. D’Ambrosio in difesa e con la fascia da capitano, sull’out destro Darmian e non Dumfries. Brozovic in cabina di regia, con Calhanoglu che parte dalla panchina come Lautaro e Dzeko. Sponda biancoceleste, Sarri con il classico 4-3-3: a centrocampo sia Milinkovic-Savic che Luis Alberto, davanti Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Ciro Immobile.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata