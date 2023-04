Thuram ci vede doppio: Inter o Milan, quanti ostacoli

Il centravanti francese è in uscita dalla Bundesliga ma temporeggia sul suo futuro, entrambe le milanesi combattono per il suo cartellino

Mancano davvero pochissime giornate al termine del campionato di Serie A e l’Inter ha l’anima suddivisa in tre parti. Perché se su quel fronte il Napoli ha ormai fra le mani lo Scudetto e la lotta nella top 4 si inasprisce tra le altre pretendenti, il cammino in Champions League e Coppa Italia è ancora tutto da vivere.

Intanto termine della stagione vuol dire anche una cosa: apertura della finestra estiva di mercato. E oltre alle tante possibili uscite di scena come Denzel Dumfries, Robin Gosens, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Joaquin Correa, la dirigenza nerazzurra ha l’obbligo di restare concentrata anche sulle entrate. Senza perdere di vista gli obiettivi principali. Come nel caso di Mateo Retegui, l’italo-argentino del Tigre che ha stregato la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Ma anche Marcus Thuram, il figlio d’arte da 16 reti e 6 assist in stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach.

Ebbene, come preventivato, il centravanti francese concluderà la propria avventura in Bundesliga con il solo scopo di intraprendere un nuovo percorso altrove. Possibilmente in uno degli scenari più caldi ed importanti d’Europa. Nulla di meglio del comparto nerazzurro. Gli stessi colori ai quali era stato avvicinato due stagioni fa, a seguito della cessione di ‘Big Rom’ e prima che lo stesso ‘Tucu’ Correa ne prendesse il posto per via del brutto infortunio rimediato quando gli accordi erano stati presi. Oggi la differenza non sta soltanto nell’età anagrafica inevitabilmente cresciuta, ma nella grossa occasione che rappresenta: trasferimento a costo zero, senza dare troppe preoccupazioni alle casse societarie. Un affare di rilievo, con il benestare di Giuseppe Marotta.

Calciomercato, guai in vista: per Thuram c’è la fila in Europa

L’amministratore delegato nerazzurro, però, deve guardarsi le spalle anche dal Milan di Paolo Maldini che – come l’Inter – deve affrontare la dura realtà delle uscite offensive. Olivier Giroud sembra ancora in grado di dire la sua, mentre Zlatan Ibrahimovic è più uomo spogliatoio. Mentre Ante Rebic e Divock Origi hanno fatto il loro tempo, più o meno lungo che sia.

Thuram serve. E qualunque delle due sponde sia, è davvero molto probabile che approdi a Milano. Stando a quanto appreso in esclusiva da ‘calciomercato.it‘, tuttavia, il ventiseienne francese non verrà lasciato andare tanto facilmente senza un’aspra contesa. Su di lui ci sono anche altre realtà estere pronte a mettere i bastoni fra le ruote a Inter e Milan. Dal Chelsea al Newcastle, passando per l’Aston Villa. Senza dimenticare Atletico Madrid e Bayern Monaco, per restare entro i confini del territorio tedesco. E pensare che in Baviera manca un centravanti di spessore dai tempi di Robert Lewandowski. Mai dire mai. Intanto i nerazzurri si difendono con una proposta quadriennale da 5 milioni netti.