Gioia e dolore per Gosens: l’esito UFFICIALE degli esami

Inter-Lazio: il terzino tedesco è stato costretto a uscire dal campo subito dopo aver realizzato il gol del vantaggio su assist di Lukaku

Gioia e dolore allo stesso tempo per Robin Gosens. Su grande assist di Lukaku, il tedesco ha portato l’Inter sul 2-1 contro la Lazio. Ma la rete gli è costata molto caro, infatti l’ex Atalanta non ha nemmeno festeggiato rimanendo a terra per il dolore. Gosens è uscito subito dal campo per un evidente problema alla spalla.

Immediati gli accertamenti per il laterale nerazzurro. Il report del club parla chiaro: “Robin Gosens è stato sostituto a causa di una lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro”. Da capire se potrà rientrare o meno prima della fine della stagione.