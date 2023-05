Via Gosens, il sostituto può essere scozzese: i dettagli

L’esterno tedesco resta tra i papabili candidati all’esubero in estate, intanto crescono le quotazioni per il sostituto scozzese in grande spolvero

Robin Gosens e l’Inter, due strade più volte destinate a separarsi definitivamente ma mai arrivate sino a quel punto. Almeno fino a questo momento. Perché da una parte il tedesco sta avendo sempre più occasioni di dire la sua, con crescenti presenze e prestazioni non necessariamente da gettar via. Dall’altra parte invece il club nerazzurro potrebbe dargli fiducia anche nel prossimo futuro, ma resta comunque vigile fronte mercato nell’attesa che piova qualche offerta concreta per il suo cartellino.

La verità sta dunque nel mezzo, come spesso accade in queste situazioni. L’esterno tedesco – che rischia di aver chiuso anzitempo la stagione con la lussazione alla spalla rimediata ieri dopo il gol segnato alla Lazio – era stato avvicinato dal Bayer Leverkusen a cavallo tra la passata sessione estiva di mercato e quella invernale, ma il club di Bundesliga ha preferito temporeggiare. Probabilmente consapevole del fatto che Gosens non avrebbe avuto modo di riscattare la delusione maturata in questi ultimi mesi neppure in campionato per via di scelte tattiche ben precise che avrebbero favorito – come effettivamente accaduto – Federico Dimarco. Una scarsa partecipazione vuol dire soltanto una cosa: costi contenuti a fine stagione, per un eventuale trasferimento.

È dunque probabile ma non scontato che ci possa essere un assalto effettivo molto presto. Intanto la dirigenza nerazzurra del solito Giuseppe Marotta osserva con attenzione i candidati sostituenti. Uno tra molti Josh Doig, in grande spolvero con la maglia del Verona in questa stagione di Serie A.

Calciomercato, senza Gosens è spazio a Doig: rivelazione col Verona

Il terzino scozzese, vent’anni, è stata una vera rivelazione. Una delle ventidue segnalate a livello nazionale. Prestazioni solide lo hanno accompagnato per tutto l’arco dell’anno, raggiungendo il picco massimo di presenze proprio nel corso della seconda metà della disputa del campionato. Ad oggi sono 21 le presenze con 2 reti e 4 assist all’attivo, lasciando intendere che non si tratta soltanto di 189 centimetri di fisicità ma anche grande dinamismo e propensione offensiva.

Esattamente il profilo che servirebbe ad Inzaghi per alternare Dimarco lungo la corsia sinistra. Certo l’azzurro resterebbe la sua prima scelta perché ormai collaudata a puntino, ma Doig avrebbe qualità da contendere. E soprattutto ottime possibilità di crescita, esattamente come fatto da Denzel Dumfries lungo la corsia opposta. I rapporti di pace con il Verona potrebbero far scattare l’ipotesi di trasferimento, senza tuttavia escludere la possibilità per l’Inter di inserire il cartellino di una contropartita tecnica per ammortizzare l’esiguo costo che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Per l’occasione potrebbe essere dunque preso in considerazione il centravanti Martin Satriano, oggi in prestito all’Empoli.