Tentativo dalla Premier: via libera all’approdo del bomber all’Inter

Il nome di un centravanti che milita in Inghilterra potrebbe finire per essere riposto sul tavolo della ‘Beneamata’ già in estate. Occhio all’affare da 10 milioni complice il suo contratto che presto andrà in scadenza

Negli ultimi tempi non si è fatto nient’altro che parlare, come giusto che sia d’altronde, a proposito della scarsissima vena realizzativa dei centravanti dell’Inter ed è stato proprio questo a far sì, non a caso, che Marotta e Ausilio iniziassero a rivolgere il proprio sguardo già in vista della prossima finestra di calciomercato estiva dove, a onor del vero, il primo reparto che verrà rivoluzionato è proprio quello dell’attacco.

Ad averlo confermato sono stati proprio i numeri di Lautaro e compagni. Proprio il ‘Toro’ infatti, esclusa l’ultima rete rifilata all’Empoli, non timbrava il proprio cartellino in campionato da quello scorso 5 marzo in occasione della gara disputatasi contro il Lecce. Discorso leggermente simile anche per il suo compagno di reparto Lukaku che, ancor prima di castigare due volte la squadra di Paolo Zanetti, non siglava una rete su azione in Serie A dalla prima giornata di campionato contro la formazione guidata dallo stesso Marco Baroni. Un epilogo del tutto simile il loro insomma.

Per il resto, anche Dzeko e Correa non sono stati da meno: con quest’ultimo che a differenza del primo – che non la spingeva dentro in campionato dalla gara vinta contro il Napoli in quel 4 gennaio – non trovava la via del gol, prima di segnare al Benfica, dal 29 ottobre contro la Sampdoria. Peraltro, l’ultima rete messa a referto dal ‘Tucu’ nella massima competizione italiana, risale proprio a quella data. Numeri del tutto imbarazzanti i loro e che, non a caso, come già anticipato del resto, hanno spinto l’intera dirigenza nerazzurra a prendere in considerazione tutta una serie di candidature.

Eccezion fatta per gli ormai noti Firmino e Thuram, si è pensato anche a qualche altro nome low-cost: dove potrebbero essere, magari, proprio gli agenti di qualche e presunto calciatore a presentarsi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ pur di ‘sponsorizzare’ il loro diretto assistito. Tolti, inoltre, i profili di Balogun e Openda – calciatori la cui valutazione ha già raggiunto importanti cifre che l’Inter non vorrà e non potrà certamente permettersi – occhio ora ad un altro nome che potrebbe giungere direttamente dalla Premier.

Calciomercato Inter, occhio all’idea Iheanacho del Leicester: affare da circa 10 milioni di euro

Complice il momento critico che il Leicester sta affrontando in questa stagione, con le ‘Foxes’ che stanno navigando nelle sabbie mobili della zona retrocessione di Premier League – in caso di mancata permanenza nella massima divisione inglese, il loro centravanti di attuale proprietà, niente meno che Kelechi Iheanacho, potrebbe finire per dare immediatamente il proprio addio.

Il classe ’96, oltre ad aver totalizzato 8 reti e 4 assist in questa stagione al fianco del Leicester, ha peraltro un contratto che lo vede legato al fianco delle ‘Foxes’ sino a giugno 2024 ed è proprio questo il motivo per cui, magari, già nel corso della prossima estate potrebbe andare in atto il divorzio tra lui e gli inglesi. Visti e considerati, inoltre, i problemi offensivi che l’Inter ha nutrito sino a questo momento della stagione, volendo, potrebbero essere proprio gli agenti del calciatore a proporre il nome del loro assistito direttamente alla dirigenza nerazzurra. Un affare che si aggira, all’incirca, sui 10 milioni di euro.