Clamoroso: dalla Juve all’Inter grazie alla clausola ‘segreta’

Dal 2020 gioca col Villareal, dopo essere arrivato a zero dal Valencia, e ora, grazie a una clausola segreta, potrebbe svincolarsi con due anni d’anticipo dal Submarino amarillo

Un anno fa Daniel Parejo, duttile centrocampista dotato di grande visione di gioco e spirito di sacrificio, sembrava essere destinato al Barcellona. E Xavi ci pensa ancora: lo vorrebbe come regista. O meglio, Parejo è la sua seconda scelta per rimpiazzare Sergio Busquets nel caso in cui i catalani non riescano a prendere Brozovic.

Proprio l’anno scorso, Parejo ha rinnovato con il Villareal fino al 2024, ma in pochi si sono resi conto che nel contratto dello spagnolo era inserita una clausola speciale: una nota segreta ai più, dunque, che permetterebbe al classe ’89 di svincolarsi un anno prima tramite decisione unilaterale. E sembra che la Juve stia prendendo seriamente in considerazione l’ingaggio di Dani. Per i bianconeri è importante prendere un regista d’esperienza, dato il flop di Paredes (che ovviamente non sarà riscattato dal PSG). Ma Parejo non è solo un regista: può occupare quasi ogni posizione a centrocampo.

Per questo anche l’Inter potrebbe pensarci, per inserirlo in rosa come sostituto di Gagliardini. Per far scattare la clausola segreta bisogna ovviamente intrigare lo spagnolo offrendogli almeno un biennale da 4,5 milioni. Per Beppe Marotta la cifra è alta.

Attualmente Parejo prende 5 milioni, ed è uno dei calciatori più pagati dal Virrareal. Ma lo stipendio alto gli fu garantito per strapparlo a zero nel 2020 al Valencia, la squadra dove Dani ha giocato per nove anni, diventando uno dei migliori centrocampisti spagnoli. Secondo calciomercatonews.com, la clausola “segreta” avrebbe già spinto la Juventus a contattare i procuratori di Parejo.

In Italia grazie alla clausola segreta: il centrocampista del Villareal conteso fra Inter e Juve

Da un punto di vista strategico, Parejo non è comunque un profilo ideale per l’Inter, che dalla prossima stagione vorrebbe abbassare il monte ingaggi e l’età della rosa. Quindi, i dirigenti nerazzurri lo prenderanno in considerazione solo nel caso in cui non si riuscisse a chiudere per altri profili. L’altro “vecchietto” che piace, ha tre anni in meno: è Roberto Pereyra dell’Udinese, anche lui in scadenza a giugno.

Un altro nome a zero su cui l’Inter aveva ragionato nei mesi scorsi era quello dell’argentino Agustín Almendra. Un ventitreenne seguito in passato dal Napoli e dall’Atalanta, e più di recente dalla Cremonese e dalla Salernitana, di proprietà del Boca Juniors. Il mediano è bravo a ricoprire vari ruoli a centrocampo, e può giocare anche come laterale destro. Ha però un caratteraccio, che lo porta a litigare con compagni, avversari e allenatori… Negli ultimi due anni si è un po’ perso, e la sua valutazione è scesa da 20 milioni a 5 milioni. Ma ormai è ufficiale l’accordo con il Racing. Quindi Almendra è un capitolo chiuso per l’Inter.

Anche Dani Ceballos del Real Madrid, in scadenza a giugno, e seguito da Roma e Inter, sembra essere sfumato: lo spagnolo si è convinto e dovrebbe essere pronto prolungare il contratto con i Blancos. Qualche mese fa Ceballos aveva dato molti segni di nervosismo, scontento per le troppe panchine. Ma adesso si sente di nuovo apprezzato dal club e non dovrebbe avere intenzione di lasciare Madrid.